Celia Molina 27 NOV 2026 - 12:37h.

Hablamos con Arnau Sanz, CEO de Karmina, sobre el uso de las redes que han hecho los partidos durante esta campaña electoral

Los momentos más tensos de Jordi Wild en sus entrevistas con Pedro Sánchez, Feijóo y Ada Colau

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De cara al fin de la campaña electoral y a la votación que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, en Informativos Telecinco web hemos hablado con un experto en redes sociales para analizar cómo han sido utilizadas - si con acierto o no - por los principales candidatos. Tras el debate a cuatro de ayer, en el que el comentario de Feijoó sobre lo "calladita" que estuvo Ada Colau tras la DANA de Valencia ya se ha hecho viral, los líderes de los partidos se preparan para poner su broche final.

Todos ellos, excepto Santiago Abascal, se han subido al caballo de los podcast, aceptando ser entrevistados por populares youtubers como Jordi Wild o Plex y han utilizado sus cuentas oficiales para difundir los puntos fuertes de su programa electoral.

Los asesores de Feijóo han sorprendido a sus votantes al utilizar la Inteligencia Artificial para convertir al líder del PP en un trapero similar a Anuel, creando hasta una canción con el lapsus que cometió en el Congreso de los Diputados, "Anotop At", que se hizo tan viral:

"Algunos vídeos con IA han pasado los límites"

"A mí me parece un acierto que Feijóo se ría de su propio lapsus. Precisamente porque tiene esa imagen tan seria, verlo convertido en Anuel tiene gracia y puede acercarlo a gente que jamás compartiría un discurso suyo. Con la IA, el límite creativo hoy es mínimo y cada partido decide hasta dónde quiere llegar", explica Arnau Sanz, CEO de Karmina.

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"Algunos partidos han aprovechado la edición para compensar lo que a un candidato le cuesta transmitir en público. Y hay que mirar más allá de las cuentas oficiales. Muchas piezas circulan a través de militantes, agrupaciones locales o creadores, donde cuesta más saber quién ha tomado la decisión de publicarlas. Ahora nos hace gracia, pero en unos años la mayoría de cosas que estamos viendo estarán reguladas, al menos desde la campaña y los partidos", ha añadido.

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"Los podcast no los escuchan solo los jóvenes"

También ha visto otros aciertos como el de la camiseta del Estudiantes que usó Sánchez al anunciar el nuevo bono deportivo, haciendo un guiño a su pasado como jugador de baloncesto. Sin embargo, este experto no está tan de acuerdo con el uso de la IA generativa en otros ejemplos como "el vídeo de los zurdos", en los que miembros del PSOE (más Begoña Gómez) aparecen haciendo unas declaraciones que nunca dijeron en realidad:

"Yo creo que ahí se ha cruzado un límite. Ponerle a alguien en la boca una declaración que nunca hizo va un paso más allá. En realidad, no se puede hacer y no tiene nada que ver con la IA, la IA ahora lo agiliza y reduce casi a 0 el coste. Creo que en una o dos elecciones veremos criterios mucho más concretos sobre qué puede hacer un partido con la imagen y la voz de sus rivales", ha comentado el CEO.

Por último, el experto ha valorado muy positivamente la incorporación de los políticos a los formatos de streaming: "El público de los pódcasts va mucho más allá de los jóvenes. En un debate tienes un atril, un cronómetro y segundos para responder. En un sofá puedes explicar por qué piensas algo y dejar que te repregunten. Entre tantos vídeos de diez segundos, creo que la gente agradece escuchar una respuesta entera. Y, como hizo Irene Montero, también puedes entrar en la conversación después desde tus propias redes", concluye.