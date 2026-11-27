Roberto era el joven de 18 años que murió durante la noche del 22 de noviembre un accidente de tráfico en la N-523 a las afueras de Badajoz

La familia del joven ha pedido que cesen los ataques al conductor del vehículo en el que viajaba Roberto cuando falleció

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BadajozLa pasada madrugada del domingo 22 de noviembre, Roberto Díaz Gómez, un joven de solo 18 años, fallecía en un accidente de tráfico en la N-523, a la salida de Badajoz. El suceso se producía en torno a las 02:15 horas de este pasado domingo, entre los puntos kilométricos 85 y 84, en la salida de Badajoz hacia Cáceres.

En el accidente, otras cuatro personas resultaban heridas leves, según el parte del 112 Extremadura. Hasta el lugar se desplazaba una unidad medicalizada de emergencia y una de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Badajoz que investigan ahora el accidente.

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Ataques a la casa del conductor del vehículo en el que viajaba Roberto

La muerte de Roberto Díaz Gómez ha conmocionado a la ciudad extremeña. Según ha informado el medio de comunicación 'HOY', este pasado miércoles 25 de noviembre, "un grupo de personas se acercó al domicilio del conductor del vehículo, otro joven de 18 años, y apedreó la fachada en la barriada de Las 800". Además, la familia del conductor también se ha visto obligada a interponer una denuncia por esta agresión y por las denuncias que llevan sufriendo desde que se produjese el fatal accidente.

Por eso, la familia de la víctima mortal de este accidente se ha visto obligada a lanzar un comunicado en el que pide tranquilidad y condena los ataques que ha sufrido el conductor del accidente en el que fallecía Roberto.

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A través de un comunicado emitido por el despacho Cumbres Abogados, la familia de Roberto se desvincula de estos ataques y "expresa y rotundamente de tales actuaciones".

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Según se subraya en el mensaje que ha sido emitido, los ataques "no contribuyen en modo alguno a honrar la memoria de Roberto, ni ayudan a paliar el inmenso y profundo dolor que atraviesan sus familiares, amigos y seres queridos", sino que "no hacen sino añadir más sufrimiento a una tragedia cuyas consecuencias son ya irreparables".

"Nada ni nadie podrá reparar la pérdida de un hijo ni llenar el vacío que su ausencia ha dejado", lamentan los padres de Roberto

Además, como recoge el medio de comunicación 'HOY', la familia del joven también ha recordado que ahora es la Justicia la que tiene que investigar el caso. "Es el momento de dejar actuar a la Justicia", recalca la familia de Roberto en el comunicado que ha difundido.

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El medio de comunicación anteriormente citado declara que la familia de la víctima "ha anunciado que se personarán como acusación particular en el procedimiento penal con el objetivo de depurar las responsabilidades pertinentes".

Por último, la familia ha agradecido "las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad recibidas durante estos difíciles días".

"Desde el cariño y nunca desde la violencia, el odio o la venganza", recuerda el entorno de Roberto. "Nada ni nadie podrá reparar la pérdida de un hijo ni llenar el vacío que su ausencia ha dejado", terminan apuntando los padres de esta víctima del accidente de tráfico que conmocionaba a Badajoz este pasado domingo.