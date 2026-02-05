Un presupuesto que puede moverse entre los 1.100 y los 4.000 euros

Cómo prepararte económicamente para tener un hijo: gastos reales antes y después del nacimiento

El sueño europeo tiene precio, y no siempre es tan inaccesible como podría pensarse a primera vista. Y es que, viajar dos semanas por Europa desde España puede costarte desde poco más de 1.000 euros hasta más de 5.000, dependiendo de cuestiones tan importantes como tu estilo de viaje, los destinos elegidos y tu capacidad de organización. En cualquier caso, vamos a intentar sintetizar cuánto cuesta realmente recorrer el continente durante 14 días con los datos más recientes posibles.

El billete de entrada: vuelos desde España

Los vuelos ida y vuelta desde España a diferentes capitales europeas oscilan entre los 50 y los 130 euros, según el destino, la antelación de compra y la aerolínea. Por ejemplo, el trayecto Madrid–Lisboa ronda los 50 €, Madrid–Roma los 75 € y Madrid–Londres los 84 €. Iberia ofrece estas tarifas en vuelos económicos con fechas seleccionadas, y una segunda búsqueda en agregadores como Kayak o Momondo confirman este rango de precios en múltiples rutas, aunque no para todos los destinos europeos. Por esto, podemos considerar esta franja como un buen punto de partida de nuestro presupuesto de vuelos para el viaje por Europa.

Dormir en Europa: del hostal al hotel boutique

El alojamiento es una de las variables más influyentes a la hora de calcular el total que debemos acumular. Sin embargo, también es cierto que el modo en que queramos afrontar esta aventura determinará también su montante. Así, si viajas en modo mochilero, puedes encontrar hostales por unos 20€ la noche, lo que sumaría 280€ para 14 noches. En cambio, si preferimos optar por un hotel de gama media, el precio se nos situaría entre los 40€ y 80€ diarios, dando un total que oscilaría entre 560€ y 1.120€.

Los hoteles de mayor calidad o con una situación privilegiada pueden superar fácilmente los 150€ por noche. En ese caso, el gasto en alojamiento durante dos semanas podría rondar los 2.100€ o más. De este modo, la amplia horquilla del alojamiento para toda la aventura estaría entre los 280€ y los 2100€.

Comer bien (o barato)

El gasto en alimentación también varía mucho según las costumbres y preferencias de cada viajero. Una media ajustada podría ser de 30€ al día, lo que se traduce en unos 420€ en total. Este cálculo incluye alguna comida en restaurante económico, pero sobre todo autoservicio y comida callejera. En cambio, si se prefiere optar por disfrutar de la gastronomía local con cierta comodidad, el presupuesto diario puede llegar a los 80€, elevando la cuenta de gasto en comida a 1.120 € por dos semanas.

Otra cosa sería si preferimos comer solo con bocadillos o cocinar por nosotros mismos. En cualquier caso, ninguna de estas variables bajaría de los 15 a 20 euros al día, con lo que el ahorro sería casi anecdótico, para situarse en un mínimo de unos 210€, que posiblemente se quedarían cortos una vez puestos en marcha.

Moverse por el continente

El transporte interno incluye desde metros y buses urbanos hasta trenes o vuelos entre ciudades. El gasto diario medio en transporte se estima en 10 a 30€, lo que supone 140 a 420€ en total si vas a visitar varias ciudades o países. Si te limitas a un destino y usas transporte público local, el coste puede reducirse notablemente.

Cultura, museos y experiencias

Europa está llena de atracciones que solo pueden disfrutar tras pagar una entrada: museos, monumentos, tours guiados... Si se reservan una o dos actividades de pago al día, el presupuesto estimado puede situarse entre 280€ y 560€. Por ejemplo, en París, el Louvre cuesta 17€, la Torre Eiffel entre 11 y 28€, y un crucero por el Sena ronda los 16€. Por supuesto, pasear y ver los monumentos desde fuera siempre será gratis, pero también es cierto que nadie va al cine para quedarse en la cola. En cualquier caso, también existen muchos monumentos cuya entrada es libre, por lo que no siempre hay que pagar una religiosa cuota para disfrutar de sus bondades.

Con todo esto, para dos semanas de viaje en Europa, en cifras:

Presupuesto bajo: 1.170€

Presupuesto medio: 2.400€

Presupuesto alto: 4.000€ o más

Es decir, que este viaje de dos semanas por Europa desde España puede moverse entre los 1.100 y los 4.000 euros, sin contar extras como seguro de viaje, compras personales, visado (si aplicase) o emergencias. La buena noticia es que, con cierta planificación y una buena dosis de flexibilidad, es posible disfrutar del continente sin arruinarte.