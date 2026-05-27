El periodo de validez de las balizas V16 comienza cuando se activa y conecta a la plataforma de la DGT 3.0 por primera vez

Confirmado por la DGT: la baliza V16 caduca y habrá que cambiarla con los años debido a uno de sus componentes clave

Compartir







Las balizas V16 conectadas, obligatorias en España desde el 1 de enero de 2026 como único dispositivo legal de preseñalización de emergencias, tienen una fecha de caducidad real. No se trata de un desgaste físico del aparato ni de la batería, sino de un elemento clave para su funcionamiento. Hablamos de la tarjeta SIM integrada, responsable de enviar la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. La Dirección General de Tráfico ha confirmado que esta SIM tiene una vida útil limitada, lo que obliga a sustituir la baliza una vez agotado ese periodo.

Durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, el director general de Tráfico, Pere Navarro, aclaró que las balizas “no caducan” en el sentido tradicional, pero sí lo hacen “a los 11 años, que es cuando acaba la SIM que lleva dentro”. Esta precisión del máximo responsable de la DGT, zanja meses de dudas entre los conductores. El organismo público matiza además que la normativa exige una disponibilidad mínima de conectividad de 12 años, incluida en el precio del dispositivo, sin cuotas adicionales.

¿Cuándo empieza a contar el periodo de 11‑12 años?

La vida útil de la SIM comienza en el momento en que el dispositivo se activa por primera vez, es decir, cuando se enciende la baliza y esta se conecta a la plataforma DGT 3.0, como apunta la web The Bit Joy. Por su parte, los medios especializados explican que estas SIM no funcionan como las de un teléfono móvil, sino como SIM‑on‑chip, integradas en la placa electrónica y diseñadas para operar durante largos periodos sin mantenimiento. Su tecnología NB‑IoT permite transmitir únicamente la ubicación cuando la baliza se activa, lo que reduce el consumo energético pero no evita la caducidad del módulo de comunicaciones.

PUEDE INTERESARTE El mapa en tiempo real de las balizas V16: la nueva polémica que reabre el debate sobre la protección de datos y la seguridad

La DGT ha aclarado que la fecha de caducidad debe aparecer impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo, de forma visible para el usuario. Así lo recoge el medio Demócrata, que cita directamente a Tráfico: los conductores deben revisar esa fecha para asegurarse de que la baliza sigue siendo válida. Esta información también figura en la documentación que acompaña al dispositivo, aunque puede variar según el fabricante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La caducidad no está relacionada con la luz, la carcasa o la batería —que también debe sustituirse periódicamente—, sino con la conectividad obligatoria. La SIM integrada es la que permite que, al activar la baliza, esta envíe la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esa comunicación es esencial para que otros conductores reciban avisos en paneles informativos o navegadores compatibles. Cuando la SIM deja de funcionar, la baliza ya no cumple los requisitos legales, por lo que debe reemplazarse.

Funciones y recorrido de la baliza V16

La baliza V16 sustituye a los triángulos de emergencia para evitar que los conductores tengan que bajarse del vehículo y caminar por la calzada, una maniobra que provoca cada año alrededor de 25 muertes por atropello, según la DGT. Al activarse, la baliza emite una luz amarilla visible en 360 grados durante al menos 30 minutos y transmite automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta señal permite alertar al resto de usuarios y mejorar la seguridad en situaciones de avería o accidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los dispositivos homologados incorporan una batería con una vida útil mínima de 18 meses y deben colocarse en la parte más alta posible del vehículo, preferiblemente en el techo. La DGT mantiene en su web oficial un listado actualizado de modelos certificados para garantizar que cumplen los requisitos técnicos.

Una vez agotados los 11‑12 años de vida útil de la SIM, la baliza pierde su conectividad y deja de ser válida. La DGT ha sido clara: los conductores deberán comprar un nuevo dispositivo para evitar sanciones, que pueden oscilar entre 80 y 200 euros. No obstante, el propio organismo insiste que la baliza V-16 se irá actualizando con nuevas funciones y características que, problamente lleve a muchos a renovarlas antes de que expire su tarjeta SIM.