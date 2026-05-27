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El embajador de Estados Unidos en España, el empresario de origen cubano Benjamín León Jr., ha afeado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no lo haya recibido tras varios meses en el cargo.

"Si el presidente de España no me ha recibido a mí, no creo que esté invitando al presidente Trump", ha dicho León al ser preguntado sobre si el jefe de Estado de su país viajará a España este año coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Ha descartado que Donald Trump visite España próximamente

En un desayuno informativo en Madrid, el embajador ha subrayado que el líder republicano está "bien frustrado" con el Ejecutivo de España porque es el único país de la OTAN que dice que no va a incrementar su gasto en defensa hasta alcanzar el 5 por ciento del producto interior bruto (PIB), algo que calificó de "vital" en el contexto actual.

Pese a todo, ha asegurado que no ve riesgos en la relación entre Estados Unidos y España y apostilló: "Los Estados Unidos trabajamos con cualquier administración que el pueblo español elija. Así que esperamos que en un futuro sea más fácil lidiar entre los dos países y ojalá se pongan de acuerdo y pueda España alinearse a los otros países de la OTAN, porque una España fuerte hace también a Europa más fuerte".

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En todo caso, ha garantizado que, aunque los actuales gobiernos de ambos países "tienen diferencias", el pueblo estadounidense y el español "son hermanos" desde hace 250 años y lo seguirán siendo en los siglos venideros.

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Pide evitar "la ingenuidad" al tratar con China

El diplomático ve compatible que España se abra a China y tener a la vez una relación estratégica con Estados Unidos, aunque ha pedido evitar "la ingenuidad" a la hora de relacionarse con el gigante asiático.

"China está tratando de entrar en las cosas críticas de España y del mundo", ha advertido y ha aseverado que en España las empresas chinas ya están "empezando a penetrar en las áreas críticas", por lo que ha emplazado al país a tener cuidado.

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El diplomático, nacido en Cuba y emigrado durante la adolescencia a Florida, ha repasado su trayectoria vital y la vinculación entre Estados Unidos y España y ha asfirmado que ser embajador en este país es "más que una responsabilidad diplomática", porque su familia emigró generaciones atrás a Cuba procedente de las islas Canarias.

En cuanto a asuntos internos españoles, ha eludido hablar sobre la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el caso que investiga una trama en torno a la compañía aérea Plus Ultra.

"Ese es un caso que está en este momento en investigación, y de cualquier caso que está en investigación no debo hacer ningún comentario", se ha excusado.