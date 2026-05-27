Tres españolas, entre las mujeres más poderosas del mundo en 2026, según 'Fortune'

Ana Botín y Marta Ortega se encuentran en la lista de las mujeres más poderosas del planeta

Amancio Ortega cumple 90 años: su discreta vida actual en Galicia, la situación de sus tres hijos y su multimillonaria fortuna

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La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, han sido elegidas entre las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2026 por 'Fortune', en concreto, en los puestos quinto y vigésimo quinto, respectivamente, en una clasificación liderada por Jane Fraser (CitiGroup).

El podio del ranking lo ocupan la presidenta de CitiGroup, Jane Fraser, en el primer puesto, seguida de la consejera delegada de General Motors, Mary Barra, y de la presidenta y directora ejecutiva de AMD, Lisa Su.

Por detrás de la consejera delegada de Accenture, Julie Sweet (4ª), aparece en el quinto lugar Ana Botín, sobre la que la publicación destaca que ha logrado cuatro años consecutivos de beneficios récord en Santander.

Ana Botín: "En 2025 cumplió todos sus objetivos financieros"

También resalta que en 2025 cumplió "todos los objetivos financieros" que se había fijado para el año, que el banco ha superado los 180 millones de clientes por primera vez y que "se adentra ahora en la siguiente fase": un plan estratégico para 2026-2028 basado en los datos y la inteligencia artificial, que, según sus previsiones, generará más de 1.000 millones de euros en valor empresarial anual.

Finalmente, apunta que la reciente adquisición de Webster Bank en Estados Unidos muestra que "su apetito de crecimiento está lejos de estar saciado". La otra empresaria española de la lista aparece en el puesto 25. Se trata de la presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega y quien heredó el mayor grupo minorista de moda del mundo en un momento en que el sector "se enfrentaba a problemas de reputación y a la feroz competencia de rivales ultrarrápidos como Shein y Temu", señala 'Fortune'.

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El medio resalta que Zara ha apostado por un posicionamiento de gama alta y que "la maquinaria subyacente de Inditex ha seguido funcionando a pleno rendimiento" bajo su dirección estratégica, con el foco puesto también en las inversiones en IA.

Belén Garijo, en el puesto 59 del ranking

Finalmente, la también española Belén Garijo, CEO de la francesa Sanofi, se sitúa en el puesto 59º del ranking de 'Fortune', que recuerda que es la primera mujer en ocupar el cargo y la describe como "una veterana líder del sector farmacéutico", médica de profesión y que dirigió hasta hace poco la alemana Merck KGaA.

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Tan Su Shan (Grupo DBS), Thasunda Brown Duckett (TIAA), Grace Wang (Luxshare Precision Industry), Reshma Kewalramani (Vertex Pharmaceuticals) y Abigail P. Johnson (Fidelity), en ese orden descendiente, completan las diez primeras posiciones.