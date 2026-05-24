No saber leer la factura de la luz puede hacer pagar de más cada mes a miles de españoles

No saber leer la factura de la luz podría estar costando hasta 210 euros a los españoles, según CNMC

Ni el horno ni la lavadora: hay electrodomésticos que consumen mucho más en casa

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Llega el recibo de la luz, se mira el total, se paga y se guarda en un cajón. Esta es la secuencia que sigue la mayoría de los hogares españoles con uno de sus mayores gastos mensuales. Y es exactamente esa falta de atención la que convierte la factura eléctrica en un documento diseñado para ser aceptado sin apenas leerse, lo que tiene consecuencias económicas reales y medibles.

Los datos son contundentes, y nos chivan que el 50,7% de los consumidores españoles no comprende su factura eléctrica y el 74,8% cree que está pagando más de lo debido. Estos dos datos, si se leen juntos, dan a entender que hay un problema con la forma en que se notifica el gasto energético de los hogares.

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La CNMC señala que este desconocimiento podría estar costando a los hogares hasta 210 euros anuales por falta de optimización de potencia y tarifas. Esto hace que no sea solo cuestión de simple confusión, sino que es dinero que sale de tu cuenta cada mes por no haber tomado decisiones que estaban al alcance de cualquiera.

Las cuatro cosas que casi nadie sabe de su contrato

La CNMC lleva años midiendo exactamente qué saben y qué no saben los consumidores sobre su suministro eléctrico. El resultado es sistemáticamente el mismo: los datos de consumo se ignoran, los datos del contrato también. Solo el 48,9% de los españoles sabe si está en el mercado libre o en PVPC; el 19% no conoce la potencia de luz que tiene contratada; el 63% ha contratado una potencia mayor de la que necesita; y el 21,3% desconoce qué tarifa eléctrica está pagando.

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Cada uno de esos problemas de comprensión tiene un coste asociado. No saber si estás en mercado libre o regulado significa no poder saber si tu tarifa es competitiva. No ser conscientes de la potencia contratada significa no poder detectar si llevas años pagando por una capacidad que nunca usas. Y el 63% de los hogares tiene, de media, un 1,1 kW más de potencia contratada de la que realmente utilizó en las horas punta. Ese exceso se traduce directamente en euros que se pagan mes a mes por una capacidad que no se demanda.

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La factura tiene tres partes y la mayoría solo mira una

La trampa del recibo está en la forma en que se estructura. La mayoría de las personas solo prestan atención al importe final. Pero ese importe es la suma de varias partes de la factura, todas ellas muy distintas, con lógicas diferentes y posibilidades de ahorro propias.

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El término de energía es el que varía según lo que se consume: cuantos más kWh se usan, más se paga. Aquí tienen efecto los hábitos de uso y la eficiencia de los electrodomésticos. El término de potencia, en cambio, es fijo: se paga por tener disponible una determinada capacidad, independientemente de si se usa o no. El 39,2% de los clientes de electricidad cree que su compañía no muestra la información de manera comprensible. Esa percepción no es solo subjetiva, ya que la factura incluye conceptos como "peaje de acceso", "cargo de acceso", "margen de comercialización" e impuestos que se superponen sin que nadie explique qué significa cada uno de ellos.

La herramienta que la factura ofrece y casi nadie usa

Desde hace años, la CNMC obliga a incluir en todas las facturas eléctricas un código QR que da acceso a su herramienta gratuita "Entiende tu factura". La CNMC ofrece el comparador de ofertas y la herramienta "Entiende tu factura", accesible mediante el código QR del recibo, que desglosa potencias y peajes. Escaneando ese código desde el móvil, el sistema analiza el perfil de consumo del hogar, identifica si la potencia contratada es excesiva y muestra qué tarifas del mercado se adaptarían mejor a ese perfil.

El 96,11% de los encuestados reconoce que nunca ha recibido formación para interpretar su factura y le habría gustado recibirla. Es un porcentaje que incomoda porque convierte el desconocimiento en algo sistémico: no es que los consumidores no quieran entender, es que nadie les ha enseñado a hacerlo.