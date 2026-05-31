Bono social térmico: cómo solicitar la ayuda del gas, importe y requisitos en 2026

El bono social térmico va vinculado al bono social eléctrico por lo que los beneficiarios de este lo recibirán de forma automática cada año si siguen cumpliendo los requisitos

El ingreso extra que muchos olvidan: lo que puedes ahorrar al año con el bono térmico

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El bono social térmico nació con el objetivo de luchar contra la pobreza energética y compensar el coste de la energía utilizada para calefacción, agua caliente sanitaria y cocina, con independencia de si el suministro procede de electricidad, gas natural o combustibles. Se trata de un apoyo económico complementario al bono social eléctrico, del que depende directamente para su concesión. e

La ayuda se concibe como un instrumento de urgencia, compatible con otras prestaciones sociales y orientado exclusivamente a usos domésticos, nunca profesionales. Su filosofía es sencilla: garantizar que los hogares con menos recursos puedan afrontar los gastos básicos de climatización y agua caliente, independientemente del tipo de energía disponible en su vivienda.

Cómo se solicita: un proceso automático

Una de las particularidades del bono térmico es que no requiere solicitud. El acceso es automático para todos los hogares que tengan activo el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. Es decir, basta con cumplir los requisitos del bono eléctrico para recibir también esta ayuda complementaria.

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El procedimiento funciona así:

Las comercializadoras de referencia comunican al Ministerio para la Transición Ecológica qué clientes tenían el bono eléctrico vigente al cierre del año.

comunican al Ministerio para la Transición Ecológica qué clientes tenían el bono eléctrico vigente al cierre del año. El Ministerio calcula la distribución del presupuesto y transfiere los fondos a las Comunidades Autónomas.

y transfiere los fondos a las Comunidades Autónomas. Las Comunidades realizan el pago directo a los beneficiarios durante el primer trimestre del año, normalmente mediante ingreso en la cuenta donde el usuario tiene domiciliado su recibo eléctrico.

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Este sistema evita trámites adicionales y garantiza que la ayuda llegue de forma ágil a quienes ya han sido reconocidos como consumidores vulnerables.

Importe de la ayuda: vulnerabilidad y zona climática

El bono térmico se abona en un pago único anual, cuyo importe varía en función de dos factores:

Grado de vulnerabilidad del hogar, determinado previamente a través del bono social eléctrico.

determinado previamente a través del bono social eléctrico. Zona climática de residencia, ya que se considera que las regiones con inviernos más fríos requieren un mayor consumo energético.

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Así, los hogares situados en áreas con temperaturas medias más bajas reciben una cuantía superior, mientras que en zonas cálidas el importe es menor.

La vinculación con el Bono Social Eléctrico

Para acceder al bono térmico es imprescindible ser beneficiario del bono social eléctrico, que actúa como puerta de entrada al sistema. Este descuento en la factura de la luz está regulado por el Gobierno y se dirige a consumidores en situación de vulnerabilidad económica o social.

Los criterios para obtener el bono eléctrico —y, por tanto, el térmico— incluyen:

Familias numerosas : tienen derecho automáticamente, sin límite de renta.

: tienen derecho automáticamente, sin límite de renta. Nivel de renta :

: Hasta 12.600 euros anuales para personas sin unidad de convivencia.

En hogares con varias personas, el umbral aumenta en función del número de adultos y menores (0,3 y 0,5 IPREM adicionales, respectivamente).

Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital : cualquier hogar con un titular del IMV accede directamente.

: cualquier hogar con un titular del IMV accede directamente. Pensionistas: jubilados o personas con incapacidad permanente que perciban la pensión mínima. Si reciben ingresos adicionales, estos no pueden superar el 50 % de la pensión.

Estos criterios permiten clasificar a los consumidores como vulnerables o vulnerables severos, lo que influye en el importe final del bono térmico.

Otros bonos sociales para hogares vulnerables

Como informa la web de Naturgy, el bono térmico forma parte de un conjunto más amplio de ayudas destinadas a reducir la desigualdad energética y económica. Entre ellas destacan:

Bono de transporte : descuentos en transporte público gestionados por Comunidades Autónomas y consorcios metropolitanos.

: descuentos en transporte público gestionados por Comunidades Autónomas y consorcios metropolitanos. Bono de alquiler social: apoyo para familias con dificultades para pagar el alquiler.

apoyo para familias con dificultades para pagar el alquiler. Bono de teléfono fijo : dirigido a pensionistas con rentas muy bajas.

: dirigido a pensionistas con rentas muy bajas. Bono de conectividad digital : reduce la factura de internet hasta un máximo de 240 euros anuales.

: reduce la factura de internet hasta un máximo de 240 euros anuales. Bono social de agua: aplicado por algunas empresas municipales para hogares vulnerables.

Aun así, el bono social eléctrico sigue siendo la ayuda clave, ya que determina el acceso al bono térmico y concentra la mayor parte de la protección energética.