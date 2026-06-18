El gesto con el aire acondicionado que puede encarecer hasta un 30% tu factura de la luz

El error que más caro le cuesta al bolsillo de los españoles con el aire acondicionado es uno que casi nadie tiene en cuenta: los filtros.

Poner el aire a menos de 24 grados puede disparar tu factura: la temperatura recomendada para ahorrar

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Con la llegada del verano y la escalada imparable de las temperaturas, el aire acondicionado se convierte en una suerte de salvavidas doméstico, pero a la vez también es un arma de doble filo para nuestra factura eléctrica. El problema no suele estar en el aparato, sino en cómo lo usamos. Y el peor de los hábitos es también el más invisible.

El gesto que casi nadie hace

Los filtros saturados de polvo y suciedad dificultan la circulación del aire, obligando al sistema a trabajar más, lo que puede elevar el consumo hasta un 30%. No es un fallo del equipo: es un fallo de mantenimiento. Y cuesta dinero real.

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Cuando el filtro del aparato está obstruido por suciedad acumulada, el aire no fluye con libertad. El compresor tiene que esforzarse más para mover la misma cantidad de aire frío, lo que se traduce directamente en más consumo eléctrico. A mayor obstrucción, mayor esfuerzo, mayor factura. Y el sistema no avisa de que algo va mal: simplemente consume más en silencio, semana tras semana, mes tras mes.

La consecuencia no es solo económica. Un mantenimiento deficiente impacta directamente en la calidad del aire interior, favoreciendo la proliferación de bacterias, ácaros y hongos. El mismo filtro que encarece la factura también puede estar deteriorando el aire que respiras en casa.

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Los expertos recomiendan una limpieza de los filtros al menos una vez al mes en temporada alta y una revisión profesional anual del equipo, del mismo modo que se hace con la caldera antes del invierno. La limpieza de los filtros es una tarea sencilla que el propio usuario puede hacer en casa en pocos minutos: sacar el panel frontal, retirar los filtros y limpiarlos con agua tibia y un paño. Colocados de nuevo y secos, el aparato recupera su eficiencia.

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El error que todo el mundo comete

Junto con los filtros sucios, hay otro hábito que multiplica el gasto sin que se note: encender y apagar constantemente el equipo. Este hábito genera picos de consumo mucho mayores que mantener el equipo encendido de forma continua, sobre todo si cuenta con tecnología inverter, que regula la potencia de manera eficiente.

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Los equipos inverter están diseñados precisamente para trabajar de forma continua y gradual y cuando alcanzan la temperatura deseada, no se apagan, sino que reducen la potencia al mínimo para mantenerla. Cuando se les obliga a apagarse y encenderse repetidamente, se pierden las ventajas de ese sistema y el consumo se dispara en cada arranque.

Los otros dos sumideros de dinero

El gesto de los filtros explica el 30%, pero no actúa solo. Establecer el aire por debajo de 24 grados no mejora la velocidad de enfriamiento: solo hace que el equipo trabaje más y la factura suba. Por cada grado que bajas por debajo de los 24°C, el consumo eléctrico puede incrementarse entre un 7% y un 10%, según cálculos verificados, lo que se traduce en hasta 90 euros anuales adicionales en una vivienda media.

La temperatura recomendada para que haya equilibrio entre confort y eficiencia energética oscila entre los 24 y 26 grados. Esta no es una recomendación genérica: tiene base regulatoria. El IDAE y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) fijan ese rango como referencia oficial para los hogares, y el propio RITE prohíbe enfriar por debajo de los 24 °C en edificios públicos y comerciales precisamente para reducir el consumo energético nacional.

El tercer sumidero son las puertas y ventanas. Mantenerlas abiertas mientras el aire está funcionando provoca que el aire frío se escape y que el equipo trabaje en un bucle interminable de enfriamiento sin alcanzar nunca la temperatura deseada. Este descuido provoca que el equipo trabaje en un ciclo sin fin.

Cómo reducir la factura sin pasar calor

Tres gestos que sí funcionan, verificados por los mismos expertos. El primero: limpiar los filtros una vez al mes. Es gratuito, lleva diez minutos y puede ahorrar hasta ese 30% de sobrecoste. El segundo: usar el modo ECO o ahorro energético, disponible en la mayoría de los modelos modernos, que puede representar entre un 10% y un 20% de ahorro adicional. Y el tercero: complementar el aire con un ventilador de techo o de pie para distribuir mejor el aire frío, lo que permite subir el termostato uno o dos grados sin que el cuerpo lo note.

El aire acondicionado no es el enemigo del bolsillo. Lo es el desconocimiento sobre cómo mantenerlo en condiciones. Y el primer paso es el más fácil: sacar el filtro, lavarlo y volver a colocarlo.