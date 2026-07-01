Sergio Delgado 01 JUL 2026 - 10:32h.

Pol Brau, experto en consumo energético explica cuándo es mejor poner el aire acondicionado y la temperatura óptima para no sufrir en la factura

Un 'domo de calor' llega a España: se esperan noches tropicales y temperaturas "próximas a los 44 grados"

Compartir







Se avecina un verano a la parrilla. Según los registros de la Aemet, la temperatura media en España se ha incrementado 1,8 °C desde los años 60 del siglo XX. Y las olas de calor han ampliado su duración en unos 3 días por década. En definitiva, 2026 promete ser uno de los más tórridos desde que hay registros.

Nuestro país encadena cada verano más jornadas con temperaturas extremas y, claro, eso tiene un efecto inmediato en los hogares. El aire acondicionado pasa de ser un lujo a convertirse en una necesidad.

PUEDE INTERESARTE Ni ventilador ni aire acondicionado: el truco casero que ayuda a enfriar la casa sin gastar apenas luz

Si un ventilador normal suele tener una potencia media de entre 30 y 75 vatios, el aire acondicionado puede gastar fácilmente entre 800 y 2.500 vatios, dependiendo del modelo, la eficiencia y la temperatura exterior.

PUEDE INTERESARTE El modo Dry del aire acondicionado, un gran desconocido para muchos que permite gastar menos en la factura

Entonces, ¿gastar más electricidad sigue implicando necesariamente pagar mucho más al final de mes? Ya no.

Claves para ahorrar en la factura de la luz y errores más comunes del aire acondicionado

Durante años se asumió que encender el aire acondicionado era sinónimo de recibir una factura elevada. “No es un mito que el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más energía consume, pero sí es un mito que encenderlo tenga que arruinarnos", explica Pol Brau, Business Manager de la compañía energética Chippio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como señala el experto, "históricamente asociábamos las olas de calor con facturas desorbitadas porque no teníamos herramientas para gestionar nuestro consumo". Hoy, añade, "si tienes una tarifa que te permite acceder a los precios reales del mercado y sabes aprovechar las horas en las que la energía es más barata, puedes mantener tu casa fresca sin llevarte un susto a final de mes". En definitiva, resume, "la clave ya no es no consumir, sino saber cuándo y cómo hacerlo".

El deseo de refrescar rápidamente la vivienda lleva a muchos usuarios a cometer errores que terminan aumentando el consumo eléctrico. Uno de los más frecuentes consiste en programar el aire acondicionado a temperaturas muy bajas nada más llegar a casa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Brau recuerda que "uno de los errores más clásicos es llegar a casa y encender el aire acondicionado a 18 ºC pensando que así la casa se enfriará más rápido". Sin embargo, advierte de que "así lo que conseguimos es que el aparato trabaje al máximo de su capacidad, disparando el consumo, y que tarde lo mismo en climatizar la estancia".

A ello se suma otra práctica muy extendida. "Otro error muy común es encenderlo y apagarlo continuamente. Los picos de arranque del compresor consumen muchísima energía", explica. Por eso insiste en que "es mucho más eficiente mantener una temperatura constante y moderada durante más tiempo".

La franja horaria más barata para usar el aire acondicionado

La expansión de la energía fotovoltaica ha cambiado el comportamiento del mercado mayorista de la electricidad. España cuenta cada vez con más instalaciones solares y eso provoca que, precisamente cuando más calor hace, la producción renovable alcance sus máximos.

"Durante los últimos años, España ha instalado una cantidad inmensa de paneles solares", explica el experto. Como consecuencia, "en las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 17:00, hay una mayor producción de esta energía entrando en el pool eléctrico".

Para quienes tienen tarifas indexadas o a precio de coste, esto supone una oportunidad poco conocida, ya que "estas horas de máximo calor coinciden, paradójicamente, con los precios más bajos del día, llegando a veces a precios de cero o negativos". En su opinión, "este es precisamente el momento perfecto concentrar el consumo, si es posible".

La temperatura recomendada para poner el aire acondicionado

Los especialistas siguen recomendando mantener el aire acondicionado entre los 24 ºC y los 26 ºC, una temperatura que permite mantener el confort sin elevar innecesariamente el consumo.

Como recuerda el experto, "por cada grado de menos que le exijas al termostato, el consumo de energía aumentará aproximadamente entre un 7% y un 8%". Además, propone una combinación muy eficiente: "un gran truco es combinar el aire acondicionado a 25 ºC con un simple ventilador de techo o de pie, ya que el movimiento del aire reduce la sensación térmica un par de grados más consumiendo una cantidad de electricidad mucho menor".

Otros gestos que ayudan a reducir el uso del aire acondicionado

Más allá de la climatización, existen medidas sencillas que permiten mantener una vivienda más fresca durante las próximas olas de calor. Para Brau, "el mejor aire acondicionado es el que no se enciende". Por eso considera que el aislamiento pasivo es “fundamental muy importante para mantener las habitaciones a una temperatura menor".

Entre las medidas más eficaces destaca "bajar persianas y cerrar toldos en las fachadas donde da el sol directo durante el día", así como "abrir las ventanas opuestas a primera hora de la mañana o por la noche para crear corrientes que saquen el calor acumulado en las paredes".

También recomienda evitar el uso de fuentes de calor internas como hornos o electrodomésticos pesados en las horas centrales de las olas de calor, ya que así "la temperatura de la habitación no ascienda".