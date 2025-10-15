El PSOE, a día de hoy, se encuentra sin apoyos en el Congreso para su propuesta

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha criticado este martes el "sablazo" que supone la propuesta de subida de cuotas a los autónomos

Hasta 2022, los trabajadores autónomos podían elegir libremente su base de cotización dentro de unos límites legales, lo que llevaba a que muchos optaran por la mínima -en torno a 294 euros mensuales- sin relación con sus ingresos reales. Según expertos de Hacienda consultados por Informativos Telecinco, el 90% de los autónomos se iba al mínimo, por lo que no llegaba a pagar más de 300 euros.

Este sistema fue sustituido en 2023 por un modelo progresivo basado en los rendimientos netos. Así, las aportaciones oscilaron entre 230 y 500 euros en 2023, entre 225 y 530 en 2024 y entre 200 y 590 euros en 2025.

Todos los autónomos que han obtenido ingresos netos superiores a 1.700 euros al mes han tenido que pagar más cuota que antes de la reforma. Los que han obtenido ingresos por debajo de esa cifra han pagado lo mismo o menos.

Así están los autónomos dentro de los tramos en España. Casi el 40% de los autónomos, unos 1,38 millones, se encuentran en los primeros tres tramos de la tabla de cotización (entre menos de 670 y los 1.166 euros al mes) y más del 15% de los autónomos, unas 570.000 personas, se encuentran en los tres tramos más altos de la tabla de cotización (entre los 3.620 y lo más de 6.000 euros al mes), destacan fuentes de Seguridad Social.

Subida propuesta para los autónomos en 2026

El Gobierno plantea ahora nuevas cuotas para los trabajadores autónomos en 2026. Estas van desde los 217 euros (para rendimientos inferiores a 670 euros mensuales) y llega a los 796 euros para los que superen los 6.000 euros al mes. Esto supone un aumento de 17 euros en la más reducida y de 206 euros en la más elevada. Pero, como señalan los expertos de Hacienda, en los tramos más altos para 2027 y 2028, la subida sería cada vez mayor, "un palo enorme", dicen literalmente, si la propuesta saliera adelante.

La subida más baja, de 11 euros más al mes , correspondería a quienes ganan entre 1.166 y 1.300 euros al mes. Así, su contribución quedaría en 302 euros mensuales.

, correspondería a quienes ganan entre Así, su contribución quedaría en 302 euros mensuales. El máximo de 206 euros más cada mensualidad, hasta situarse en una cuota de 796,24 euros al mes, sería para quienes tengan unos ingresos reales de más de 6.000 euros mensuales.

Hoy, un autónomo que gane 8.040 euros paga en torno a 2.400, pero con la reforma que pretende el Gobierno, en 2026 pagará mas de 2.600 una subida de casi el 9% y hasta 2028 sería del 26%.

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha reconocido que se llegó a un acuerdo en 2022 -a desarrollar hasta el 2025-, para que el 75% de los autónomos cotizara lo mismo o menos que en 2022. Y sí, que un 25% cotizaran más.

Pero rechaza de forma frontal esta propuesta en la que "el 100% de los autónomos van a cotizar más en 2026, en 2027 y 2028. En esos tres años un autónomo que gane 400 euros al mes va a pagar más de 625 euros a la Seguridad Social en 3 años. El que gane mas de 60.000 euros pagará 7.500 euros más de cotización a la seguridad social y el 40% pagará entre 2.000 y 7.500 euros más de cotización en tres años. Es un sablazo, los autónomos ya pagan bastante para lo que reciben, todo lo que sea más del IPC no lo vamos a aceptar", alerta.

Amor ha detallado en diversos medios que el incremento afectará a todos por igual, desde los que menos ingresan hasta los tramos más altos. "Las cuotas irán desde los 600 euros para autónomos con ingresos inferiores a 4.000 euros anuales hasta los 7.500 euros para los de mayores rendimientos. Me atrevería a decir que la mitad de los autónomos pagaría más de 2.000 euros de cotización en los próximos tres años con la propuesta que pretende el Gobierno”, ha sentenciado.

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje) ha expresado su "rotundo rechazo" a la propuesta del Ministerio señalando que la medida --que contempla alzas en las cuotas que oscilarán entre 600 euros y 7.500 euros anuales en función de los ingresos-- llega en un contexto de "desaceleración, costes crecientes y deterioro de márgenes para pymes y microempresas".

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, rechaza la medida y subraya que si se quiere avanzar hacia un modelo más equiparable al de los asalariados "también hace falta mejorar de manera real y efectiva las prestaciones".

En este sentido, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), considera que la propuesta inicial de Seguridad Social "no va en la línea adecuada" al interrumpir la reducción de cuotas para los colectivos de autónomos de menores ingresos, además de apuntar que "tiene carencias importantes en materia de protección social".

Desde UPTA han señalado que estudiarán la propuesta y han reclamado un tramo más bajo para autónomos del ámbito artístico o creadores de contenido que, estando dentro de otros regímenes ya afiliados, puedan ser autónomos siempre que sus ingresos no superen los 4.000 euros al año. "Los tramos de cotización se parecen mucho a los que todos acordamos poner en marcha en el año 2022", ha subrayado tras la reunión el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Cuánto pagarían los autónomos en 2026, 2027 y 2028

Según la propuesta del Gobierno, y el análisis de la misma realizado por ATA, los autónomos que cotizan por la base mínima, con rendimientos netos inferiores a los 670 euros mensuales, pasarían a pagar una cuota en 2026 de 217,37 euros al mes en lugar de los 200 actuales -17 euros más- con una base mínima de 710,35 euros.

Ya en 2027, la cuota mensual se elevaría hasta los 234,73 euros al mes para pasar a los 252,10 euros al mes en 2028.

En el caso de los autónomos con rendimientos netos de entre 670 y 900 euros al mes, estos trabajadores tendrían que pagar una cuota mensual que subiría desde los 220 euros actuales a los 234,85 euros el año que viene para pasar a los 249,70 euros en 2027 y a los 264,56 euros en 2028. Así, en tres años estarían pagando casi 45 euros más al mes o, dicho de otra forma, 534,72 euros más al año.

La propuesta para rendimientos netos superiores a los 900 euros y hasta los 1.166,70 euros pasaría por elevar la cuota actual de 260 euros a 271,24 en 2026; a 282,47 euros en 2027 y a 293,71 euros en 2028.

El Gobierno defiende que la nueva propuesta deja las tres cuotas de los tramos más bajos entre los 217 y los 271 euros en 2016, por debajo de la mínima en 2022, año previo al inicio del nuevo sistema, cuando era de 294 euros.

En la tabla general, que parte de rendimientos netos de más de 1.166,7 euros mensuales y consta de 12 tramos, las cuotas si se cotiza por base mínima irían desde los 302 euros al mes en el primer tramo (rendimientos netos de entre 1.166,7 y 1.300 euros mensuales) hasta los 796,24 euros del decimosegundo tramo (ingresos superiores a los 6.000 euros), en contraste con los 291 y los 590 euros, respectivamente, que pagan ahora los autónomos.

Para 2027, las cuotas en estos 12 tramos de la tabla general si se cotiza por la base mínima oscilarían entre los 313 y los 1.002,49 euros, mientras que para 2028 irían desde los 324,01 a 1.208,73 euros al mes, de acuerdo con la propuesta entregada hoy por el Ministerio a organizaciones de autónomos y sindicatos.

Destaca el incremento en las cotizaciones de los autónomos del tramo que va desde los 18.000 a los 22.000 euros al año, entre 1.500 y 1.700 euros al mes, donde el golpe es del 28,1% hasta 2028.

Para los autónomos con los ingresos más altos, la subida de cuotas es dura. A partir de los 38.280 euros al año (3.190 euros al mes), estamos ante un incremento de más del 50% en las cuotas hasta 2028.

Actualización de la tarifa plana

La Seguridad Social también propone actualizar el importe de la tarifa plana de tal manera que represente "el 40% de la cuota asociada a la base mínima del tramo 1 de la tabla reducida", es decir, "adaptándola a los nuevos valores cuando cambien las bases o el SMI".

En la actualidad, la tarifa plana por inicio de actividad asciende a 80 euros al mes, una cantidad equivalente precisamente al 40% de la cuota mínima del tramo 1 de la tabla reducida, situada ahora en 200 euros.

Mejoras de protección social

En la propuesta elevada este lunes a organizaciones de autónomos, sindicales y patronales, la Seguridad Social también recoge medidas para la mejora de la protección del colectivo de trabajadores por cuenta propia.

En general, Seguridad Social plantea una "flexibilización" del porcentaje de pérdidas y de reducción de ingresos o ventas, periodos de comparación y nivel de rendimientos del trabajador autónomo, exigibles para entender que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos; de los porcentajes aplicables en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contratos de trabajo, así como en la concurrencia de deudas exigibles y reducción de ventas e ingresos para autónomos sin trabajadores.

En los supuestos de declaración de emergencia adoptada por la autoridad competente, Seguridad Social propone no exigir periodo de carencia, el no consumo de prestaciones y una duración máxima de prestación a determinar en función de los efectos de la emergencia.

Además, quiere hacer más visible en la ley que la existencia de la protección por el cese temporal parcial, compatible con el mantenimiento de la actividad no solo es operativa en los supuestos de fuerza mayor, sino también en aquellos derivados de causas económicas.

Respecto a la prestación por cuidado y nacimiento de menor para autónomos, se propone una reducción del periodo a considerar para la determinación de la base reguladora de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, mientras que para la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave (CUME) se quiere posibilitar la adaptación de la base reguladora de la prestación en función de la duración de la enfermedad grave del menor.

Actualmente, según datos de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación en el régimen general asciende a 1.666 euros mensuales, mientras que la de los autónomos se sitúa en 1.010 euros, es decir, más de 600 euros menos cada mes.

El PSOE, a día de hoy, sin apoyos en el Congreso para su propuesta

El PSOE se ha quedado solo en el Congreso con la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para subir las cuotas de autónomos a partir del año que viene, puesto que PP, Vox, Junts, ERC y Sumar ya se han posicionado públicamente en contra.

Sí le ha apoyado al Gobierno el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve "sorprendente" el debate que se ha generado en relación al incremento de las cuotas de los autónomos a partir del año 2026 y ha asegurado que los autónomos "no van a cotizar más" que el régimen general de la Seguridad Social.

Urge la actualización de los nuevos tramos

El planteamiento de estas cuotas se enmarca en las negociaciones para pactar las cuotas de los autónomos para los próximos tres años en lo que supone el desarrollo de un acuerdo que todas las partes (Gobierno, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos) cerraron para ir avanzando hacia un sistema en el que se cotice según ingresos. Y hay prisa, porque solo están definidas las cuotas para 2025 y el Gobierno tiene que pactar los nuevos tramos antes del 1 de enero de 2026.