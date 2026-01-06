La Seguridad Social también ha introducido cambios en cuestiones fiscales y administrativas relacionadas con los autónomos como es el control de los pagos por Bizum

El Gobierno retira su propuesta anterior sobre las cuotas de autónomos y plantea un alza mínima en 2026, congelándola para los que menos ganan

El Gobierno y las principales asociaciones que representan a los trabajadores autónomos no terminan de cerrar el cuadro de cotizaciones de estos profesionales para 2026. El ministerio que dirige Elma Saiz ha presentados varios borradores de propuestas que no terminan de convencer a los autónomos que creen que el Ejecutivo no quiere adentrarse en un año electoral con subidas en las cuotas, por lo que todo apunta que podrían ser prorrogadas las de 2025.

No obstante, de los documentos trasladados desde la Seguridad Social, es posible hacerse una idea de la intención del Gobierno. Hay que tener en cuenta que 2026 marca la fase de consolidación, tras la implantación progresiva del nuevo sistema entre 2023 y 2025, de forma que se abandona la cuota única vinculándose la aportación mensual a la Seguridad Social con los ingresos netos reales del trabajador autónomo.

Principales cambios en 2026

Según apuntan los expertos de Holded, empresa dedicada a sistemas de facturación para empresas y autónomos, todo apunta a un sistema más objetivo de forma que cada profesional pague en función de lo que gana y que posibilite modificar la base de cotización hasta seis veces al año, adaptándose a la evolución del negocio.

Así, los principales cambios en las cuotas de los autónomos previstas para 2026 serían:

Congelación de cuotas en tramos bajos: hasta 1.166,70 € de ingresos mensuales, las cuotas se mantienen sin variación.

hasta 1.166,70 € de ingresos mensuales, las cuotas se mantienen sin variación. Incrementos suaves en tramos medios y altos: las subidas oscilan entre 2,6 € y 14,8 € mensuales.

las subidas oscilan entre 2,6 € y 14,8 € mensuales. Rango de cuotas: desde 200 € en el tramo más bajo hasta 604,8 € en el más alto.

desde en el tramo más bajo hasta en el más alto. Regularización anual: la Seguridad Social ajustará las cuotas en función de los ingresos reales declarados, devolviendo o reclamando diferencias.

Cuotas mensuales por tramos (2026)

Tramos bajos (hasta 1.166,70 €): se mantienen congelados en 2026, lo que supone un alivio para los autónomos con ingresos reducidos, que no verán incrementos.

se mantienen congelados en 2026, lo que supone un alivio para los autónomos con ingresos reducidos, que no verán incrementos. Quienes ingresen menos de 670 € seguirán pagando 200 € al mes.

Entre 670 y 900 €, la cuota será de 220 €.

Entre 900 y 1.166,70 €, se fija en 260 €.

Tramos medios (1.166,70 a 2.330 €): aquí aparecen subidas moderadas de apenas unos euros, pensadas para ajustar progresivamente la aportación.

aquí aparecen subidas moderadas de apenas unos euros, pensadas para ajustar progresivamente la aportación. Por ejemplo, entre 1.166,70 y 1.300 €, la cuota pasa de 291 € a 293,9 €.

En el rango de 1.700 a 1.850 €, sube de 350 € a 355,3 €.

Tramos altos (más de 2.330 €): las cuotas crecen con mayor intensidad con subidas de entre 8 y 15 € mensuales.

las cuotas crecen con mayor intensidad con subidas de entre 8 y 15 € mensuales. Entre 2.330 y 2.760 €, se pasa de 415 € a 423,3 €.

Entre 4.050 y 6.000 €, la cuota asciende de 530 € a 543,3 €.

Para ingresos superiores a 6.000 €, la aportación mensual será de 604,8 €, frente a los 590 € de 2025.

En cuanto a las bases mínimas y máximas de cotización asociadas a cada tramo de ingresos con vinculación a las prestaciones futuras (jubilación, incapacidad, maternidad/paternidad):

Tramos bajos:

Por ejemplo, quienes ganan hasta 670 € tienen una base mínima de 751,63 € y una máxima de 670 €.

Esto significa que, aunque sus ingresos sean reducidos, cotizan por una base algo superior, lo que les garantiza un mínimo de protección social.

Tramos medios:

Entre 1.300 y 1.500 €, la base mínima es de 1.300 € y la máxima coincide con los ingresos reales.

Aquí se da cierta flexibilidad: el autónomo puede elegir cotizar por la base máxima para mejorar sus prestaciones.

Tramos altos:

A partir de 3.620 €, las bases mínimas y máximas se amplían notablemente.

Por ejemplo, entre 4.050 y 6.000 €, la base mínima es de 4.050 € y la máxima de 6.000 €.

Para ingresos superiores a 6.000 €, la base mínima es de 6.000 € y la máxima de 6.000 €, sin margen de elección.

La Seguridad Social también ha introducido cambios en cuestiones fiscales y administrativas relacionadas con los autónomos como son: