El plante de los ministros de Sumar ha obligado a retrasar dos horas el Consejo de Ministros extraordinario con las medidas anticrisis

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Mañana complicada la de este viernes en el Palacio de la Moncloa. El inicio del Consejo extraordinario en el que se han aprobado los paquetes de medidas anticrisis por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán estaba previsto para las 9.30 horas pero no comenzó hasta las 11.40, después de la intervención directa de Sánchez y numerosas conversaciones entre ministros en una intensa negociación de última hora, según trasladan fuentes de la coalición.

Durante estas dos horas, Sánchez se ha reunido con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y también en un formato más amplio con los cinco ministros de Sumar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun también ha mantenido conversaciones con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

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"Salseo es interesante para los medios de comunicación"

El resultado final ha sido un acuerdo para aprobar dos decretos distintos, uno sobre vivienda que tiene los apoyos en el aire y otro con medidas centrada en bajar el precio de la energía, al alza en las últimas semanas por la guerra en Irán.

Los ministros de Sumar decidieron dar el paso de plantarse e impedir el inicio del Consejo de Ministros después de varios días de intensas negociaciones con las que no estaban satisfechos. En la víspera las conversaciones telefónicas se alargaron hasta la madrugada y esta mañana la posición del PSOE era aprobar un texto único en el que no aparecían medidas de vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de quitar importancia al retraso de dos horas y al ser interrogado sobre cómo han sido esas horas, una vez que los ministros de Sumar se han negado a entrar en el Consejo de Ministros, ha respondido que "las de un Gobierno de coalición". No obstante, desde Sumar apuntan que el PSOE quería aprobar un solo texto y en las conversaciones de última hora acordaron separar las medidas relativas a vivienda en un segundo real decreto.

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"Es que no puedo decirle más", ha indicado Sánchez, apuntando que se han dedicado a "trabajar, hablar y llegar a acuerdos" y haciendo hincapié en que finalmente han logrado un acuerdo que se ha materializado en dos reales decretos distintos, uno sobre vivienda y otro sobre medidas para bajar el precio de la energía.

"Entiendo que el salseo es interesante para los medios de comunicación", ha apuntado en una rueda de prensa desde La Moncloa, señalando además que en las últimas horas tuvo que estar fuera de España, participando en el Consejo Europeo en Bruselas.

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A su juicio, esta es la política del siglo XXI "el diálogo, la negociación y el acuerdo" que, considera, aporta "más legitimidad" a las decisiones que toma el Ejecutivo. "Por tanto, yo no lo veo en absoluto un problema sino al contrario, un activo de este Gobierno", ha defendido.

No obstante, lo ha comparado con un Consejo de Ministros celebrado al inicio de la pandemia que duró "nueve horas" en el que adoptaron medidas que fueron, afirma, acertadas y dice que hay que poner en valor la capacidad de negociación de su Gobierno.

"Bienvenidos a Europa, bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo, que se sustancia en estos dos reales decretos leyes. Y creo que esto es lo relevante", ha añadido subrayando la interlocución entre los socios del Gobierno y también con el resto de grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores afectados.