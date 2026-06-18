El sueldo familiar debe superar los 2.500 euros mensuales netos en 14 de las 60 ciudades españolas para adquirir una vivienda tipo

Los precios y las dificultades para acceder a una hipoteca aleja a las posibilidades de los jóvenes de comprar una vivienda

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Los compradores de vivienda, entre 18 a 35 años, ha caído cerca de 20 puntos desde 2007. El dato del Banco de España refleja que los jóvenes son el colectivo con menos acceso a un piso en propiedad. La proporción de compras de viviendas por parte de personas jóvenes baja hasta el 22,4 % del total de adquisiciones de residentes.

Esta es una de las conclusiones que el Banco de España (BdE) ha revelado en su informe anual de 2025, en el que se recoge que la proporción de los hogares españoles que residen en alquiler cuyo miembro principal no supera los 30 años ha aumentado 15,4 puntos desde el año 2007.

Esta evolución coincide con el aumento de la edad media de compra de vivienda entre los residentes en España, que se ha incrementado en 5,7 años desde 2007 hasta situarse en 46,8 años en 2025.

No obstante, esta disminución es aún contenida según el BdE ya que también influye en ella la reducción del peso demográfico de este colectivo en el conjunto de la población.

Este aumento de la tenencia de alquiler en los hogares desde 2008 ha tenido su reflejo en la reducción de la tasa de propietarios, que se situó en 2025 en 73,3 % mientras que dos años antes estaba en 75,5 %.

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Aumentan más del 60% las donaciones de padres a hijos

Las dificultades de acceso al crédito hipotecario por parte de los jóvenes se refleja en el incremento del 61 % de las donaciones de viviendas de padres a hijos desde 2019 hasta 2025, año en el que se realizaron un total de 30.500. El total acumulado durante estos siete años ascendió hasta 175.000 viviendas.

El BdE recoge en su informe el indicador precio - renta de la OCDE, que refleja un incremento del esfuerzo potencial para adquirir una vivienda del 88,6 % respecto al esfuerzo considerado en 1980, aunque muestra que en 2025 se encontraba un 18,1 % por debajo del máximo alcanzado en 2007, con el auge del mercado de la vivienda.

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Este deterioro histórico del indicador de acceso potencial a la vivienda en propiedad en España contrasta con el de otras economías europeas como Italia o Alemania, donde la renta neta de los hogares ha crecido en mayor magnitud que el precio real de la vivienda. Estos indicadores son de mayor cuantía entre los colectivos que residen de alquiler o en viviendas cedidas por sus familiares.