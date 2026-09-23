El desahucio de Maricarmen en Madrid ha provocado una ola de indignación, reacciones entre los partidos políticos y promesas del Gobierno en el Congreso

Tensión por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el barrio del Retiro de Madrid

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MadridEl desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, ha marcado la actualidad nacional de este miércoles 23 de septiembre. Las cargas policiales y el bloqueo a los medios para no grabar el desahucio de esta anciana con discapacidad han provocado una oleada de indignación y de rabia entre la ciudadanía como se ha podido comprobar a través de las redes sociales.

El caso también ha marcado la sesión de control en el Congreso de los Diputados de cada miércoles. Rostros políticos como Gabriel Rufián o Carlos Cuerpo se han pronunciado en el Hemiciclo, mientras que otros muchos han optado por pedir que se paralice el desahucio a través de sus redes sociales o en otras apariciones televisivas.

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Indignación y crispación en Madrid por el desahucio de Maricarmen

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen. Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".

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La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor. La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.

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La disputa entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Inquilinas

El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.

Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.

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Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo. Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".

Cuerpo promete buscar solución para Maricarmen, pero recuerda: el Congreso tumbó la prohibición de desahucios

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha prometido seguir trabajando para buscar una solución al caso de Maricarmen. Eso sí, ha recordado que hasta hace meses existía una prohibición de desahucios que fue tumbada hasta en tres ocasiones en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

Con motivo de una interpelación urgente, el portavoz de Podemos en la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, se ha dirigido al vicepresidente para trasladarle su preocupación por este episodio y para reclamar una solución para la afectada. En el turno de réplica, Carlos Cuerpo ha defendido que el Gobierno lleva "meses" trabajando, y en concreto la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para intentar solucionar el caso y que se suspenda, "al menos cautelarmente", este desahucio tanto para Maricarmen como para todas las personas a las que no se les haya dado una solución alternativa "en condiciones".

Cuerpo ha subrayado que el impulso del Ejecutivo es "seguir intentando llegar a una solución" al caso de la mujer desahuciada, pero ha recordado: "En esta Cámara se ha rechazado hasta tres veces una medida, en este caso, que podía haber resuelto este caso sin ningún tipo de problemas", en referencia a la moratoria antidesahucios que estaba incluida en los decretos del escudo social y que se tumbaron con los votos de PP, Vox y Junts.

Rufián pide a la ministra de Vivienda que deje de ser tan "suave" y "meta mano" en el desahucio de Maricarmen

El que también ha aprovechado su intervención en el Congreso de los Diputados ha sido Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha exigido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que deje de ser tan "suave" y "meta mano" al mercado de la vivienda y, en concreto, detenga el desahucio de Maricarmen.

Al hilo del caso de Maricarmen, Rufián ha remarcado que lleva pidiendo al Gobierno que "le meta mano al mercado de la vivienda hace mucho tiempo" y ha lamentado que la situación actual sea insostenible para muchas personas. Sobre el desahucio, Rufián ha expresado que como "cualquier persona decente" vive "con rabia" el caso de esta mujer de 87 años. El portavoz de ERC ha insistido en que ha trasladado esta preocupación al Ejecutivo en múltiples ocasiones: "Se lo hemos comentado muchas veces al presidente del Gobierno".

Sumar tacha de "indecencia" el desahucio de Maricarmen y exige al PSOE aprobar el decreto de vivienda

En los pasillos del Congreso también se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha tachado de "indecencia" el desahucio de Maricarmen y ha exigido que se cumpla de una vez el acuerdo de Gobierno para aprobar un nuevo decreto de vivienda. "Es una vergüenza y es intolerable que en España siga pasando estas cosas", ha lanzado en los pasillos del Congreso sobre este intento de lanzamiento, para denunciar que PP, Vox y Junts tumbaron la prórroga de la moratoria antidesahucios a familias vulnerables que impedía estos casos.

Tras espetar que parece que los "peligrosos 'inquiokupas'" son ancianas como Maricarmen, el ministro ha arremetido también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este martes "ponía la alfombra roja a los especuladores" al inaugurar un salón inmobiliario en la capital. Luego, ha enviado un mensaje al ala socialista del Ejecutivo para quejarse que el nuevo decreto de vivienda, que era un acuerdo en el seno de la coalición, aún no se ha cumplido y que esta medida no puede esperar más y debe ir al Consejo de Ministros el próximo martes.

Isabel Rodríguez señala a Ayuso por el desahucio de Maricarmen y pide a PP y Junts que apoyen retomar la moratoria

Tras las alusiones de los partidos políticos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el desahucio de Maricarmen, acusándole de poner "alfombra roja" a los fondos buitre como el que ha adquirido la casa en la que esta anciana madrileña vivía hasta ahora pagando un alquiler de renta antigua. También ha pedido a PP y Junts que se avengan a aprobar en el Congreso una nueva moratoria antideshaucios para los casos que afectan a personas vulnerables.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra socialista ha admitido que este es un día "muy triste y dramático" en el que evidencian las "consecuencias de la especulación salvaje" y ha defendido que su ministerio ha "hecho mucho" para intentar que no se ejecutara el desahucio de esta mujer de 87 años que lleva 71 viviendo en esa casa. Así, ha recordado que el Gobierno ha apoyado su caso desde el punto de vista institucional respaldando la resolución de Naciones Unidas que pedía la suspensión cautelar del desalojo y también haciendo una labor de mediación entre la empresa propietaria del piso y la afectada.

"Nos hemos puesto en contacto con la empresa para hacerles entender que por encima de su interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Mari Carmen; hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares. Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto hay quien está trabajando en la dirección contraria", ha relatado.

El Gobierno, "Con Maricarmen"

También el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado la sesión de control para mostrar públicamente el respaldo del Gobierno a la anciana víctima de desahucio. "Al final, cada uno representamos a una parte de la sociedad y ustedes (el PP y Vox) están con los tecnoligarcas, con los que pisotean el derecho internacional, ustedes con los especuladores desalmados y nosotros con Mari Carmen".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, quien ha subrayado que "lo que falla" en este asunto son Ayuso y el PP.

"El ministerio ha traído aquí una propuesta para limitar la capacidad de los fondos para desahuciar y no hay mayoría para sacarla adelante porque hay formaciones políticas hacen congresos con los fondos buitres. Ahí es donde está el fallo", ha incidido.

Sira Rego cuestiona el derecho a la propiedad de los fondos ante desahucios como el de Maricarmen: "Es doloroso"

Las reacciones de los ministros del Gobierno también han llegado de la mano de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, que ha cuestionado el derecho a la propiedad, en alusión a los fondos de inversión, ante situaciones como la de Maricarmen. Rego ha señalado que la situación de la vivienda en España es "insoportable" y ha apelado a todas las administraciones que son responsables y que se deben buscar soluciones desde todos los niveles.

En una entrevista en 'RNE', la ministra ha reclamado "asumir colectivamente" el problema de la vivienda, especialmente en las comunidades autónomas y municipios, pero también desde el Gobierno o el Parlamento, "o será imposible encontrar una solución". Así, ha recordado que desde Sumar presentaron en el Congreso una iniciativa "para evitar que los fondos buitre compren viviendas", pero la votación no salió adelante.

Óscar López tacha de "intolerable" el desahucio de Maricarmen y reprocha a Ayuso "apoyar a los fondos buitre"

Por otro lado, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "intolerable" el desahucio de Maricarmen y ha reprochado esta situación al "gobierno neoliberal" encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "apoyar a los fondos buitre".

"Lo que está pasando hoy en Madrid es la consecuencia de tener un gobierno neoliberal que no quiere hacer políticas de vivienda y que deja a una mujer en la calle con esas condiciones porque apoya a los fondos buitre. Esta es la verdad y vamos a hablar clarito", ha lanzado el ministro. López ha destacado que el Gobierno autonómico "se niega a apoyar la Ley de Vivienda", se "niega a invertir en vivienda pública" y "ha estado dándole vivienda pública a los fondos buitre". "Ayuso tiene muy claro que su prioridad son los fondos buitre y no los ciudadanos, y su prioridad es su ático", ha recalcado el ministro.

Podemos denuncia la violencia policial en el desahucio

Otro de los gestos que ha causado indignación en el desahucio ha sido la actuación policial. Desde Podemos, Ione Belarra ha denunciado la intervención policial desproporcionada y la "violencia brutal" contra los activistas que protestaban en Madrid con el objetivo de parar el desahucio "ilegal" de Maricarmen, una vecina de 87 años. También ha reclamado al Ejecutivo que retome la prohibición de desahucios a la gente en situación de vulnerabilidad por vía decreto y que, incluso, lo haga mes a mes si no logra convalidarlo en el Congreso.

"No sé qué está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, pero es exactamente lo contrario de lo que se esperaba de ellos cuando la gente les votó el 23 de julio del año 2023. No entiendo ese despliegue policial, ha sido una violencia brutal contra las activistas y los activistas, contra la propia Mari Carmen", ha agregado en los pasillos del Congreso.

Belarra ha agregado que venía con el "corazón roto" tras acudir a la movilización contra el desahucio de Maricarmen y ha tachado que un lanzamiento a una persona con avanzada edad de "asesinato", pues su estado de salud ha empeorado. La líder de Podemos ha insistido en calificar de "totalmente desproporcionada" la intervención policial durante el dispositivo para la concentración en apoyo a Maricarmen, que contaba incluso con tres filas de agente.

Irene Montero, una de las manifestantes que lucha para que se paralice el desahucio

A la protesta ha acudido también la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, y que ha sido protagonista de momentos de tensión con agentes, durante unos instantes en lo que reclamaba que acudiera el mando del dispositivo.

Según se aprecia en vídeos difundidos en redes sociales, uno de los agentes se ha dirigido a ella le ha advertido que dejara de "soliviantar" a la masa y que hubiera calma, a lo que ha respondido que ella era eurodiputada y que estaba observando el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes durante esta movilización.