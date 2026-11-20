Una hora de desfase que obliga a esperar a Canarias para difundir los sondeos en las islas y para empezar el escrutinio

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A las ocho de la tarde del 29 de noviembre, en Madrid, Sevilla o Bilbao los presidentes de mesa anunciarán el fin de la votación y empezarán a abrir las urnas. Mientras tanto, en Las Palmas de Gran Canaria, en La Laguna o en Valverde todavía quedará una hora para votar. Ese desfase no es un privilegio ni una excepción legal. Es geografía y tiene consecuencias en la noche electoral, desde los sondeos de las cadenas hasta los primeros datos oficiales.

La misma jornada, otro huso horario

En Canarias la jornada electoral sigue exactamente el mismo horario local que en la Península. Los colegios abren a partir de las 09:00 horas y a las 20:00 horas, los colegios electorales cerrarán. La diferencia está en el huso horario: los colegios cierran a las 20:00, hora peninsular (en Canarias una hora más tarde). En la práctica, el último voto en España se deposita a las 21:00 de la Península.

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El archipiélago vota con hora de Europa occidental, la del meridiano de Greenwich, y la Península con la de Europa central. El desfase actual se remonta a la decisión que tomó Franco en 1940 para alinear la hora de la Península con la de Alemania. Canarias, que ya iba una hora por detrás, mantuvo esa hora de distancia. Desde entonces, el “una hora menos en Canarias” de la radio y la televisión es parte del día a día, también cuando hay elecciones.

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Los sondeos, con una hora de espera en las islas

El desfase obliga a ordenar lo que se puede publicar y dónde. En 2019, a las 20:00 en punto, RTVE y las televisiones autonómicas públicas difundieron el sondeo de GAD3, mientras los canarios seguían votando. Que eso sea posible tiene que ver con un acuerdo antiguo de la Junta Electoral Central.

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En junio de 1999, Coalición Canaria pidió a la Junta que obligara a radios y televisiones a desconectar en las islas la programación nacional y a no difundir resultados antes del cierre de las mesas. La Junta no impuso la desconexión, pero estableció que la información sobre estimaciones de resultados no debe emitirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias antes de las 21 horas, hora peninsular, porque es entonces cuando cierran sus colegios.

El criterio volvió a aplicarse en 2015, cuando se celebraban a la vez elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana y en Canarias. La Junta obligó a la Generalitat Valenciana a retrasar hasta las 21:00 la publicación de su sondeo a pie de urna. Su resolución recogía la prohibición de dar a conocer el resultado de estas encuestas hasta el cierre de los colegios electorales de Canarias, con el fin de salvaguardar la transparencia e igualdad en los procesos electorales.

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Los datos oficiales también esperan a Canarias. En las generales de abril de 2019, el Ministerio del Interior empezó a publicar resultados a las 21:00, en el momento en que cerraban los colegios canarios. En las de julio de 2023, el esquema fue el mismo: los primeros resultados se conocieron una hora después del cierre peninsular, “poco después de que los colegios electorales canarios hayan finalizado la votación”.

Los datos de participación, también desfasados

El desfase se nota también en los datos de participación a lo largo del día. En las generales de 2023, el primer avance de participación en Canarias se dio a las 13:00 hora canaria, cuando en la Península eran las 14:00, y en ese momento había votado en las islas el 28,89% del censo. A las 17:00 hora canaria, las 18:00 peninsulares, la participación canaria era del 45,4%, con 730.226 votantes, sin contar el voto por correo. En el conjunto de España, el dato llegó a la misma hora, pero con una hora más de votación acumulada en la Península.

El horario de votación no se cambia con facilidad. En julio de 2023, Sumar pidió a la Junta Electoral Central que alargara la votación hasta las 22:00 para compensar el efecto del calor, y la Junta lo rechazó. La jornada sigue siendo de nueve a ocho, hora local, en todas partes. La única diferencia es que en Canarias termina una hora más tarde según el reloj peninsular.