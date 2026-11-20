Gonzalo Barquilla 20 NOV 2026 - 18:42h.

Los Mossos detienen al hijo mayor de Carme, la mujer asesinada en Llívia, tras buscarlo varios días por la muerte de su madre

El hijo menor de Carme alertó a las autoridades: los agentes han buscado durante cuatro días al hijo mayor

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes al hijo mayor de Carme Escribano, la mujer de 59 años que fue encontrada muerta el pasado lunes en su vivienda de Llívia, en Girona. El hombre está considerado el presunto autor del crimen.

El arresto se ha producido cuatro días después del hallazgo del cadáver, que presentaba signos de violencia y fue localizado en el interior del domicilio familiar. La División de Investigación Criminal (DIC) de la región policial del Pirineo se hizo cargo de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, una causa que permanece bajo secreto de las actuaciones.

El arresto del hijo mayor de la víctima de Llívia

El hombre arrestado, identificado como Albert V., es el hijo mayor de la mujer. Los Mossos d'Esquadra lo habían situado en el centro de la investigación y trabajaban para localizarlo después de que trascendieran sus antecedentes de violencia contra su madre. Finalmente, los agentes han conseguido detenerlo este viernes.

La investigación apunta a que el sospechoso habría matado presuntamente a su progenitora en la vivienda que esta tenía en el municipio gerundense. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del arresto ni sobre los indicios concretos que han llevado a los investigadores a detenerlo.

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El caso continúa bajo secreto de las actuaciones, por lo que los Mossos no han facilitado información sobre las diligencias practicadas ni sobre la situación procesal del detenido. Las autoridades deben determinar su posible participación en la muerte de la mujer.

El hallazgo del cadáver y los antecedentes de violencia contra su madre

El crimen se conoció el lunes 16 de noviembre. Alrededor de las 13:00 horas, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que había una mujer sin vida en una vivienda de Llívia. Su hijo pequeño había encontrado el cuerpo y alertado a los servicios de emergencia. Cuando las patrullas policiales y los sanitarios llegaron al domicilio, localizaron a la víctima en el suelo, con signos de violencia y heridas incompatibles con la vida.

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Maria Carme Escribano Rota tenía 59 años, estaba divorciada y vivía sola en su domicilio, ubicado en el número 70 de la avenida Catalunya de Llívia. Según los datos recabados, presentaba una herida en el cuello que podría haber sido provocada por un objeto punzante. Debajo de su cuerpo había un gran charco de sangre, por lo que una de las hipótesis apuntaba a que pudo morir desangrada. La División de Investigación Criminal asumió las pesquisas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las primeras informaciones sobre el caso señalaron al hijo mayor, de unos 35 años, como principal sospechoso. El hombre había intentado estrangular a su madre durante el verano y tenía problemas relacionados con las drogas y deudas económicas derivadas de una estafa. Los Mossos centraron entonces sus esfuerzos en localizarlo y, cuatro días después del hallazgo del cadáver, lo han detenido como presunto autor de la muerte de su madre.