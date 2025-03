Un nuevo estudio revela lo que pasa cuando se prohíben los móviles en las escuelas

El estudio reveló que, aunque las escuelas con prohibiciones de móviles consiguieron una leve disminución en el uso de estos dispositivos durante el horario escolar, aproximadamente unos 40 minutos menos el día, no se detectaron mejoras significativas en el rendimiento académico, el comportamiento o la salud mental de los alumnos en comparación con las escuelas que no contaban con esas restricciones. Se percibió que los estudiantes que no podían utilizar su teléfono móvil en el colegio, tendían a compensar esa restricción utilizando más sus dispositivos móviles fuera del horario escolar y durante los fines de semana. La profesora Victoria A. Goodyear, quien fue la autora principal del estudio señaló que su estudio sugería que las políticas escolares no eran una solución milagrosa para poder prevenir los efectos perjudiciales de la utilización de los teléfonos móviles y redes sociales en los alumnos.