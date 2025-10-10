Marta Egea 10 OCT 2025 - 19:20h.

No toda la información que se encuentra en Internet es fiable, por lo que enseñar a los niños a identificarla es fundamental para que eviten caer en datos falsos o incompletos

MadridGoogle o Wikipedia se han convertido en recursos casi imprescindibles para hacer los deberes o investigar sobre cualquier tema. Pero, el que estén al alcance de todos no garantiza que la información que contengan sea de calidad. Hay una cosa que tenemos que recordar y transmitir a los menores: no toda la información que hay en Internet es veraz o está actualizada.

Algunos estudios recientes señalan que muchos estudiantes no son capaces de distinguir entre datos confiables y contenido engañoso. Debido a esto, es esencial enseñar a los niños a buscar información fiable, no solo porque se trata de una herramienta académica excelente, sino porque es una habilidad fundamental para poder navegar de manera crítica y segura por Internet. En este caso, tanto padres como docentes tienen un papel fundamental en guiar a los menores para que sean capaces de evaluar fuentes, contrastar datos y desarrollar un pensamiento crítico que les va a acompañar más allá del aula. En este artículo, compartiremos algunas estrategias para que los niños puedan distinguir entre información veraz o engañosa.

¿Por qué Google y Wikipedia no son suficientes?

Es cierto que Google y Wikipedia son dos herramientas muy poderosas, pero no garantizan que la información que transmiten sea real. De hecho, Wikipedia permite que cualquier usuario pueda editar sus entradas, lo que puede dar lugar a errores o sesgos temporales. Google, por otro lado, ordena los resultados en función de algoritmos de relevancia y popularidad, no por exactitud científica.

Un estudio publicado en Journal of Information Literacy muestra que los estudiantes suelen confiar en los primeros resultados de búsqueda sin cuestionar su credibilidad, lo que puede derivar en información falsa o incompleta. Por esto, es fundamental que los menores sean capaces de evaluar la fuente de información, el autor, la fecha de publicación y la objetividad del contenido, en vez de asumir que lo que aparece primero en la búsqueda es la mejor información.

Cómo enseñar a tu hijo a buscar información fiable

Entender cuál es la fuente

El primer paso para conocer la fiabilidad de una página web es conocer quién publica esa información. Las páginas de organismos oficiales, universidades, revistas académicas o medios de comunicación reconocidos suelen ser más confiables que los blogs personales o foros sin moderación.

Además, es importante enseñarles a revisar la sección “Acerca de” o “Sobre nosotros” para que puedan identificar la autoridad del autor y la finalidad de esa información.

Diferenciar entre información objetiva y opinión

No todo lo que se publica en Internet tiene un enfoque neutral. Los niños deben aprender a distinguir entre hechos verificables y opiniones o interpretaciones personales. Una herramienta muy útil es enseñarles a buscar referencias, citas o enlaces a estudios originales.

Comprobar la fecha de publicación

La actualidad de la información es esencial, sobre todo cuando se trata de temas científicos, tecnológicos o de salud. Muchos estudiantes suelen pasar esto por alto, lo que les puede llevar a utilizar datos obsoletos para sus trabajos. Es esencial enseñar a los niños a verificar cuándo se publicó o actualizó un artículo, ya que se trata de una práctica muy sencilla que puede mejorar de manera significativa la calidad de sus proyectos.

Cruzar información entre diferentes fuentes

Una estrategia fundamental para garantizar que una información es veraz es consultar varias fuentes independientes. Si un mismo dato aparece en distintos medios reconocidos, aumenta su credibilidad.

Usar herramientas de verificación de datos

Estamos en la era de las “fake news”, ahora mismo es muy sencillo divulgar información falsa en internet y hacerla pasar por verdadera. En Internet hay varias herramientas para comprobar si una noticia, rumor o afirmación es real o falsa. Son plataformas sencillas de utilizar y pueden integrarse en los ejercicios de investigación en casa o en el aula.

Fomentar la lectura crítica

Más allá de enseñar a buscar, se deben desarrollar habilidades de lectura crítica. Esto incluye identificar las ideas principales, comparar argumentos, reconocer sesgos y ser capaz de formular preguntas.

Cuál es el papel de los padres en el aprendizaje digital

Los padres deben guiar a sus hijos en la búsqueda de información fiable, para ello se recomienda que supervisen las primeras búsquedas y analicen junto a los niños los resultados obtenidos. Ellos deben servir de ejemplo enseñando cómo uno mismo puede verificar los datos antes de compartirlos. Asimismo, los padres también deben fomentar debates sobre lo que han aprendido, preguntando cuál es la fuente de esa información y cuestionando su veracidad para que los niños puedan reflexionar sobre ello. También es muy útil proponer proyectos de investigación en casa que requieran cruzar fuentes y redactar conclusiones fundamentadas para que puedan ponerlo en práctica.

A la hora de enseñar a los niños a buscar información en Internet, se debe hacer hincapié en que no se puede confiar en la primera página de resultados de Google, tampoco deben copiar y pegar información sin cuestionarla o contrastarla. Por otro lado, se les debe mostrar la diferencia entre el contenido educativo y el publicitario, ya que en ocasiones puede ser complicado identificarlo; y por último, hay que recordarles que Wikipedia no es siempre fiable, por lo que hay que revisar sus referencias y comprobar la información que aporta.