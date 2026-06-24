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Educación bajará por decreto el número de bebés por educadora en aulas de 0 a 3 años: las medidas que plantea el borrador

Huelga de las educadoras infantiles en Madrid
Imagen de archivo de una huelga de las educadoras infantiles en Madrid. EFE
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El Ministerio de Educación ha propuesto bajar el número de bebés por aula en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, hasta cuatro menores de menos de un año por educadora y con un máximo de ocho en edades de entre dos y tres años.

Así se desprende del borrador de un nuevo decreto que ha trasladado a los sindicatos para regular las ratios en el ciclo de 0 a 3 años y que contempla cuatro bebés por educadora en las aulas con menores de un año, seis niños o niñas en las de uno a dos años y ocho en las clases de dos a tres años.

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¿Cuándo se aplicaría la medida?

Añade que "serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030".

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