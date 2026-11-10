La educadora explica cómo el exceso de pantallas acostumbra a los niños a descargas de dopamina rápidas y cómo pueden actuar los padres antes de perder los nervios

Cómo educar en calma a tu hijo adolescente en tiempos revueltos: "El ‘ordeno y mando’, más que educar, es adiestrar"

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Un restaurante cualquiera a la hora de la comida. Una niña llora y protesta en la mesa de al lado porque su padre le ha quitado el móvil. Ahora, le dice, es el momento de comer. La niña se frustra y protesta. Y no está sola. Es un comportamiento que se ve en cualquier ciudad en cualquier momento en casi cualquier momento. ¿Están las niñas y los niños hoy más frustrados?

“Vivimos en un momento de la historia en el que no es que vivan más frustrados, sino que gestionan peor su frustración”, explica a la web de 'Informativos Telecinco' la educadora Elisa Molina. La clave de esto está en cómo se vive en el presente y en todo lo que les rodea (a ellos y a los adultos), una avalancha de estímulos que llegan desde múltiples pantallas y tecnologías. Molina acaba de publicar ‘Dopaminados’ (Plataforma), con Francisco Huerta. Todo ello los expone al mundo “con una realidad que realmente no existe”, como señala la experta. “El hecho de tener a su disposición pantallas con acceso a un montón de contenido con luces, estridente, con sonidos, que les hace sentir muy bien genera mucha dopamina”, apunta. Ese chute de dopamina hace que quieran pasar más tiempo frente a esas pantallas, pero también los acostumbra a recibirlo sin mucho esfuerzo o constancia.

Cuando les pasa a los adultos, es potencialmente un problema. Cuando les pasa a niños y niñas, lo es de forma definitiva porque, como señala la educadora, “sus cerebros están en proceso de maduración”. Y continúa: “Creces pensando que la vida va a ser así de fácil, de rápida, llena de luces y sonidos. Es una interpretación problemática porque luego salen al mundo real y este es lento. El mundo es a veces aburrido”. La vida real es esperar el turno de la pescadería o estar un rato más bien largo en la sala de espera del centro médico. “Les estamos vendiendo un mundo que no existe y esto es lo realmente peligroso”.

De ahí viene una alteración de la percepción de la realidad, pero también una escasa resistencia a la frustración. Si tu cerebro se ha acostumbrado a que todo ocurra de forma dinámica y rápida, como en el feed de una red social, el choque será notable. A eso se suma que crecer ha sido siempre también un proceso en el que comprender que el mundo no gira alrededor de uno mismo y aprender a gestionar la frustración. Las cosas se complican para los niños y las niñas en la era de las pantallas.

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Pero ¿cómo se puede evitar la frustración? O, más bien, ¿cómo evitar respuestas adultas que no son óptimas? “Entiendo que hay emociones difíciles de gestionar en torno a los niños”, señala Molina. De hecho, la experta subraya como hablamos de rabietas. “Es terminología que se aplica a la infancia. Tú jamás dirías que tu jefe ha tenido una rabieta esta mañana”. La experta señala que es normal que vivan estas explosiones emocionales. “Deben aprender y la vida es un auténtico gimnasio”, prosigue.

Los adultos deben acompañar en ese proceso. No siempre es fácil, porque acompañar implica también dejar que fracasen y que se frustren. “Lo que nos gustaría generar son personas resilientes, que continúan a pesar de la adversidad”, explica Molina. Evitarles toda frustración y fracaso no lo consigue. “Estamos perdiendo las bases que nos hacen tener esa actitud de resiliencia y de enfrentarnos a la vida con sus curvas. A lo largo de la vida de una persona vienen muchos tsunamis, muchas caídas y golpes”, recuerda.

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La receta ante perder la paciencia

Acompañar es lo ideal, pero no siempre es fácil. Muchos padres y madres pierden la paciencia, porque, al final, también se frustran ante las reacciones emocionales de sus criaturas. ¿Qué ocurre cuando se acaba gritándoles? “Creo que genera, ante todo, una desconexión con nuestros hijos y una ruptura del vínculo. Se pierde la confianza”, señala la experta.

La educadora advierte ante intentar normalizarlo pensando “bueno, a mí también me gritaron y no he salido tan mal, que se dice mucho. Lo cierto es que sí salimos mal, en cuando a que hemos normalizado que para educar a una persona hay que castigarla. Gritos, castigos, amenazas, chantajes, sermones, este tipo de cosas”. Molina apunta que “educar a un ser humano no tiene nada que ver con adiestrarlo”. “A veces confundimos educación con obediencia”. Los métodos 'adiestrador de perros' no funcionan (aunque, como recuerda Molina, tampoco lo hacen con las mascotas).

Aun así, hacer las cosas mejor no implica sacarse una cátedra en educación. Al menos, eso promete la experta. “No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entender qué está pasando tu hijo, aprender a validar sus emociones”. Molina señala que hay que crear un vínculo de confianza en dos direcciones y comprender “que no tiene que ver con el hambre y el sueño”. “Las palabras clave son conexión y compasión. Esto es un proceso de aprendizaje que requiere mucha humildad por parte del adulto, dejar atrás la soberbia y tener el coraje de dar el primer paso”.

Esto ayuda cuando se ha acabado gritando y se necesita reconducir la situación. “Cuando hemos gritado es importante ser conscientes de que uno no lo ha hecho bien y no escudarse en que lo que ha hecho el niño me ha alterado”, señala. “En una relación entre adultos jamás permitiríamos un ‘te he pegado porque me has puesto de los nervios’”, recuerda.

Para reconducir la situación hay que reconocer que se ha hecho mal y poner en palabras qué ha pasado. “Por eso hablaba de coraje. Hay que ser muy valiente para contar toda la verdad y decir ‘cariño, mamá te ha gritado y eso no está bien’”. Molina advierte que es importante que niñas y niños comprendan que nadie les puede tratar así. De hecho, esto les ayuda a más niveles en la vida. La experta cuenta como ella ve, tanto como madre como como educadora, a criaturas que vienen ya a decirle que le han gritado a otro niño y que eso está mal.