La idea de un instituto de Málaga para fomentar la lectura entre adolescentes

Manuel Pimentel Málaga, 12 NOV 2026 - 06:30h.

El IES Fernando de los Ríos de Málaga ha recibido el primer premio de Bibliotecas Escolares de la Junta de Andalucía

El centro promueve el uso de la biblioteca impartiendo clases y organizando actividades creativas, culturales y de integración entre el alumnado

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Desde que se inauguró en 2004, la biblioteca del IES Fernando de los Ríos de Málaga sigue siendo uno de los espacios más concurridos del centro veinte años después. Todo un logro en tiempos en los que las pantallas acaparan cada vez más la atención de los adolescentes a quienes les cuesta cada vez más coger un libro.

Ahora, este centro ha recibido el primer premio de Bibliotecas Escolares que concede la Junta de Andalucía gracias a su proyecto, que ha conseguido hacer que la lectura sea una parte esencial del día a día del instituto, uniendo los libros con la creatividad y la vida cultural.

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El proyecto, denominado 'Efecto Ríos: crónica de una biblioteca en movimiento', ha sido distinguido en la novena edición de estos galardones.

Iniciativa del profesorado

La historia comenzó durante el curso 2004-2005, cuando la biblioteca abrió con el nombre de 'Donde las palabras anidan'. Fue una iniciativa de Carmen Martín, profesora de Lengua en el instituto. Desde entonces, distintas docentes han asumido su coordinación, entre ellas Paca Soriano, Lourdes Hijano y Anabel Ruiz.

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La idea fue cambiar por completo el concepto de biblioteca escolar. En lugar de ser un espacio donde los alumnos estudian en silencio, el centro decidió convertirla en un aula de Lengua una hora a la semana para todos los grupos de la ESO. Así, los estudiantes se familiarizan con ella y se motivan a curiosear entre los libros, consiguiendo que los miren, los cojan y se decanten por leer voluntariamente.

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Espacio creativo y de actividades

A partir de ahí, el espacio se abrió a todo tipo de actividades creativas como diseñar portadas, pintar murales con frases que ellos mismos eligen o participar en obras de microteatro y recitales de poesía.

El objetivo, señalan desde el centro, era conseguir que la biblioteca fuera un lugar acogedor para absolutamente todos. Para ello cuentan también con libros adaptados y actividades para integrar al alumnado del aula específica. Además, se ha convertido en un refugio seguro durante los recreos, especialmente para los alumnos recién llegados al centro o a los que les cuesta relacionarse.

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La biblioteca siguió con esta función incluso durante la pandemia, cuando los alumnos no podían salir de sus aulas. El equipo educativo se las ingenió para llevar los libros en carritos de un lado a otro.

Otra de las particularidades de la biblioteca del IES Fernando de los Ríos, un institito que tiene más de 1.200 alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, es que siempre hay algún grupo durante las horas lectivas. Incluso, esta bilbioteca cuenta con su propio perfil en Instagram.

El centro también establece en su plan media hora diaria de lectura. Para facilitarlo, distribuye los turnos entre los meses pares e impares. Los alumnos de Secundaria trabajan cada curso con seis lecturas obligatorias de las que tres son individuales y las otras tres se hacen en común.

La lecturas se acompañan con fichas y actividades creativas en las que los alumnos diseñan portadas e ilustraciones relacionadas con los libros. Después, se exponen en las ventanas de la biblioteca para que otros compañeros pueden conocer nuevos libros a través de los trabajos de los que los han leído anteriorente.

9.000 libros

El fondo bibliográfico ronda los 9.000 ejemplares clasificados en estanterías por colores, según las edades. Tambén se organizan en itinerarios temáticos de terror, aventuras, viajes o amor. Además, los departamentos proponen títulos relacionados con sus materias para ampliar la variedad de contenidos.

La biblioteca también se convierte en escenario de buena parte de la vida cultural del instituto. Halloween, Navidad, el Día de la Paz o las jornadas contra la violencia de género y la LGTBIfobia tienen su espacio en la programación.

Otra de las iniciativas es el 'Asalto a las aulas', una actividad en la que los alumnos interpretan pequeñas escenas teatrales o recitan poemas por las clases con motivo del Día del Libro.

Desde el instituto consideran que su apuesta por la lectura se refleja también en los buenos resultados de comprensión lectora y en las calificaciones de Selectividad. Una forma de incentivar la lectura convirtiendo las bibliotecas escolarse en espacios que los alumnos sientan como propios.