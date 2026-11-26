El objetivo de este proyecto es promover la investigación al dilema de la 'Digitalización y dispositivos móviles en la enseñanza'

El estudio precisa que esta asociación negativa no aparece en alumnos que usan ese tiempo en jugar a videojuegos o en consumir vídeos

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Los alumnos de la ESO que hacen un uso superior a 3 horas diarias entre semana de aplicaciones sociales obtienen, en promedio, puntuaciones 11 puntos inferiores (sobre 500) en el desempeño educativo.

Así lo refleja el proyecto publicado este jueves por la Fundación BBVA 'Transformación digital en las aulas: evaluación, desafíos y estrategias, que obtuvo una Ayuda Prismas y Problemas en 2023'.

El estudio dirigido por el investigador José Manuel Cordero y su equipo, ha tratado los microdatos de una muestra cercana a los 200.000 estudiantes, junto con datos de varios informes que miden las competencias en matemáticas, lectura o ciencias (PISA), el rendimiento en comprensión lectora (PIRLS), en competencias digitales y alfabetización (ICILS) y en tendencias en matemáticas, ciencias y castellano (TIMSS).

También precisa que esta asociación negativa no aparece en alumnos que usan ese tiempo en jugar a videojuegos o en consumir vídeos.

A esta tesis del 'efecto distracción' se suma otro dato percibido en el estudio: esa asociación negativa no se detecta los fines de semana. "Sí que resulta llamativo que para los fines de semana no parece incidir el hecho de que se haga un uso intensivo. Es en los días entre semana", señala el investigador.

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Saber identificar fuentes fiables mejora los resultados

Asimismo, se ha detectado una asociación positiva en el caso de los estudiantes que presentan mayores competencias digitales críticas y saben distinguir fuentes fiables de contenidos engañosos (8,7 puntos más en lectura, 6,8 en Ciencias y 4,6 en Matemáticas).

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El estudio también ha encontrado que el uso educativo de la tecnología mejora la comprensión lectora cuando se orienta a buscar información y se realiza en el hogar del alumno, como concluían sus resultados preliminares.

El objetivo del Programa Prismas y Problemas es promover proyectos de investigación aplicada orientados a resolver retos actuales concretos: en el caso de este proyecto, al de la 'Digitalización y dispositivos móviles en la enseñanza'.

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La distracción del móvil durante el estudio

"El problema de las redes sociales es que muchas veces puedes querer estar estudiando pero las distracciones del dispositivo hacen que no le dediques el tiempo que quieres. Esto nos pasa también a los adultos, aunque podemos decidir apartar el móvil para concentrarnos", explica el profesor Cordero.

En cambio, precisa que los jóvenes de 15 o 16 años, en cuanto suena una notificación, "ya puede que estén mirando el móvil". "Puede haber ahí una distracción, aunque los datos no nos permiten determinar qué parte del efecto se debe a la distracción y qué parte al desplazamiento del tiempo de estudio", añade.

Esta relación negativa con el desempeño académico se observa de una manera más clara en los estratos socioeconómicos más altos, lo que Cordero considera que podría deberse a que tengan acceso a mejores conexiones a internet o dispositivos por tener un mayor poder adquisitivo. Además, se percibe de manera más intensa en las competencias en Matemáticas y en Ciencias.