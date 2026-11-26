Alberto Núñez Feijóo, se ha presentado en una carta dirigida a la ciudadanía como un político "honesto"

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El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha presentado este jueves, en una carta dirigida a la ciudadanía, como un político "honesto", que no miente ni roba y ha pedido una oportunidad para gobernar y recuperar a España como país": "No te voy a fallar".

Así se expresa en un vídeo difundido en las redes sociales, en el que reivindica sus orígenes humildes, de la España rural y vaciada, y habla por primera vez de lo mucho que echa de menos a su familia cuando está fuera de Galicia y a su pareja, Eva Cárdenas, y de su hijo de 9 años cuando está fuera de sus casa.

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Defiende que no necesita proteger su carrera política ni tampoco pensar en su próximo destino laboral

Feijóo, que reconoce que no habla inglés, que no juega bien al baloncesto y que no va a festivales, ironiza con que a guapo, le gana Pedro Sánchez y que a fuerte Santiago Abascal.

También confiesa que es del Deportivo de La Coruña por su padre, del Madrid por su hijo y que no le gusta que pierda el Celta nunca, pero tampoco los equipos españoles cuando juegan en Europa.

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El líder del PP se presenta como un hombre de 65 a la que "mucha gente" le quiere jubilar, según sus palabras, y que utiliza el móvil más de la cuenta: "Soy mal ejemplo, sobre todo para mi hijo de nueve años", admite.

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"No canto en los mítines, no bailo en los mítines, no beso a mi pareja en los mítines. Pero dicho todo esto, voy a decirte algo que creo que importa más: Soy un político honesto. No miento, no robo, no lo he hecho en 30 años de trayectoria pública", remarca.

Añade que tampoco lo han hecho sus colaboradores y defiende que no necesita proteger su carrera política ni tampoco pensar en su próximo destino laboral. También subraya que nunca le ha movido el dinero y que, por eso, no cambió un sueldo de representante público por uno más alto en la empresa privada.

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El líder del PP destaca que no reniega de aquellos que le han ayudado, ni aparca ni abandona a la gente que le ha acompañado: "Soy una persona honesta, soy una persona trabajadora y tengo una cosa clara: si me das una oportunidad, no voy a fallar".

"La gestión reemplazará a la frivolidad"

"Vamos a recuperarnos como país, a dejar de perseguir al diferente, a respetar la discrepancia, vamos a gestionar España, a gestionar una gran nación. La gestión reemplazará a la frivolidad", recalca.

Tras insistir en que con él España será un país mejor, Feijóo concluye su carta a la ciudadanía pidiendo, a tres días de las elecciones, una oportunidad: "pido una oportunidad. No os voy a fallar, no te voy a fallar", concluye.