Manuel Pimentel Almería, 24 NOV 2026 - 05:30h.

Una vecina de Almería encontró el monedero junto a la Avenida de la Estación, publicó una foto en Facebook y una asociación boliviana ayudó a localizar a su propietaria

La Guardia Civil recuerda que siempre se debe intentar localizar al dueño o entregar el objeto perdido a las autoridades: quedárselo puede suponer un delito de apropiación indebida

Compartir







Belén y su hija encontraron el viernes por la tarde un monedero perdido bajo un banco de la avenida de la Estación de Almería. Era pequeño, de color marrón y con un dibujo de motivos bolivianos. Belén lo abrió para comprobar si había algún documento que le permitiera dar con su dueño, pero solo había algo más de 20 euros en billetes y monedas.

Lejos de quedárselo, desde el primer momento tuvo claro que debía volver a las manos de su propietario. "No es mucho dinero, pero igual para quien lo ha perdido supone la comida de varios días", pensó. Allí mismo, sentada en el banco, hizo una foto del monedero y la subió a Facebook indicando dónde se lo había encontrado, aunque le parecía difícil que alguien lo reconociera. La única pista estaba en el propio monedero: llevaba grabado el nombre de Bolivia.

Al poco de llegar a casa, Belén recibió un mensaje de la Asociación Plurinacional de Bolivianos en España de Almería en el que le preguntaban cómo podían contactar con ella. Esa misma noche, apenas cuatro horas despues del hallazgo, le avisaron de que ya habían localizado a la propietaria.

Un regalo de hacía tres días

El sábado por la mañana le escribió una joven boliviana que trabaja como cuidadora de una mujer mayor en la zona. Al ver la foto había reconocido el monedero al instante. Era igual al que le había regalado tres días antes a la mujer a la que cuida, así que la llamó para preguntarle si lo tenía a mano. "Pues no lo encuentro, lo he perdido", le respondió.

PUEDE INTERESARTE Investigan una enfermedad rara vinculada al autismo que surge con una mutación genética

La cuidadora le detalló a Belén cuánto dinero había dentro y cómo se repartía entre billetes y monedas. Las cuentas coincidían, por lo que así quedaba demostrado que era suyo. La propietaria también escribió a Belén para darle las gracias y decirle que su cuidadora ya le había contado lo ocurrido. Ambas han quedado para verse este lunes yque pueda recuperar la cartera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es la primera vez que Belén ha publicado en sus redes fotos de otros objetos que se ha encontrado en la calle. En casa guarda todavía unas gafas graduadas Versace, un andador infantil que apareció hace unos días cerca de su domicilio en Retamar y una alianza de boda que nadie ha reclamado. "El anillo será de un divorcio", le dicen algunos conocidos en tono de broma. También recuerda un hallazgo de hace unos treinta años en Bilbao: aquella vez se encontró 50.000 pesetas.

Qué hacer si se encuentra una cartera en la calle

Quedarse una cartera perdida o el dinero que lleva dentro puede acarrear prisión. El artículo 615 del Código Civil obliga a devolver los objetos perdidos por la calle y, si no se sabe de quién es, la Guardia Civil recomienda intentar localizar a su propietario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En caso de no conseguirlo, se debe entregar en el municipio donde apareció, por ejemplo, a la Policía Local o en la oficina de objetos perdidos. Y es que quedarse con la cartera o el dinero que haya dentro puede constituir un delito de apropiación indebida.

Desde la Guardia Civil indican que, en caso de recurrir a las redes sociales para ayudar a localizar al dueño, es suficiente con indicar dónde apareció y describir el objeto de forma general. Nunca se deben publicar fotos del DNI, del carné de conducir o de cualquier otro documento o información personal. También se recomienda no revelar algún detalle que permita comprobar que quien la reclama es su dueño de verdad. Hasta entonces, hay que evitar manipular la documentación.