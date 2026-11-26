Pedro Sánchez ha protagonizado un encuentro con el 'youtuber' Plex en la casa del creador de contenido

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido una charla con el 'youtuber' Plex en la que ha defendido que se puede tener un Lamborghini y a la vez querer un transporte público digno, y ha subrayado que los impuestos le "rentan" a la mayoría de la ciudadanía.

En el vídeo publicado este miércoles por el youtuber, Sánchez ha explicado las medidas del Gobierno en materia de regulación de los entornos digitales, migración, despoblación rural, vivienda o servicios públicos.

¿Vivir en Andorra para pagar menos impuestos?

El socialista ha expuesto que las personas que cobran menos de 11.000 euros anuales reciben más del Estado del Bienestar de lo que pagan en tributos y que a una persona o familia que ingrese 50.000 euros brutos "claramente pagar impuestos le renta".

También ha expresado que para las personas con grandes rentas, en las que ha situado al youtuber, pagar impuestos se trata de una cuestión de "valores y principios", algo en lo que ha coincidido el creador de contenidos.

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El 'youtuber' se ha referido a otros creadores de contenido que se van a vivir a Andorra para pagar menos impuestos y Sánchez ha considerado que si el éxito se logra en España lo lógico es quedarse y contribuir aquí. "Andorra me gusta mucho (...) pero de vacaciones, no para vivir", ha subrayado.

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Transporte público vs Lamborghini

En el 'house tour' (el paseo por la casa) que Plex ha hecho al presidente y que este había pedido previamente, ambos han podido ver los coches de alta gama del 'youtuber', y en concreto un Lamborghini en el que Sánchez se ha fijado especialmente.

"Pero si aquí hay un Lamborghini", ha dicho Sánchez entre risas, recordando unas declaraciones suyas en las que pedía menos vehículos de esta marca y más transporte público.

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Plex ha asegurado que una de las cuestiones que quería hablar con el socialista eran precisamente esas declaraciones que a él le hicieron sentir mal porque a su juicio se puede tener un buen transporte público y comprarse un coche de esta marca. "Decía que se apueste por el transporte público, si luego la peña quiere tener su Lamborghini, que lo tenga", ha dicho Sánchez antes de pedir entrar al coche porque nunca había visto uno por dentro.

"¿Yo podría ser juez? Eso es una innovación, estaría bien", la pregunta de Sánchez a Plex sobre el GTA

En la sala de videojuegos que el 'youtuber' tiene en su casa, ambos han hablado del GTA6, estrenado hace apenas unos días, que plantea -según Plex- un "mundo abierto" en que el puedes ser lo que quieras como por ejemplo "narcotraficante o atracador de bancos".

"¿No da un poco de miedo que no haya reglas, que puedas ser lo que quieras y hacer lo que quieras? ¿Yo podría ser juez? Eso es una innovación, estaría bien", ha respondido Sánchez.

Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

Ya en la conversación que ambos han mantenido en un sofá y tomando té, el socialista ha contado que jamás pensó en llegar a ser presidente y que es una posición a la que ha llegado de manera "muy natural y progresiva".

Ha defendido la intención del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, algo en lo que ha diferido del 'youtuber', y ha reconocido que le apena que la ciudadanía sienta desafección por la política por pensar que lo único que hacen los políticos es discutir.

También ha mencionado, en varias ocasiones, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al magnate Elon Musk y ha dicho que en ese país "cada vez más gente se abraza al socialismo" porque se han alcanzado niveles de desigualdad nunca vistos.