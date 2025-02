La Fiscalía ha mantenido su petición de dos años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de coacciones para el expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y que ella asegura que no consintió. Marta Durántez ha alzado la voz contra la "revictimización" de la futbolista preguntándose si "¿es menos víctima?" por haberse reído tras el triunfo en Australia. Informa Isabel Alonso.

También las otras dos acusaciones, la que ejerce Jenni Hermoso y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), han elevado a definitivas sus conclusiones; como así las defensas, aunque la de Albert Luque ha modificado levemente su escrito para pedir condena en costas para la acusación popular y particular.

En su intervención, la representante del Ministerio Fiscal, ha alzado la voz contra la "revictimización" de Jenni Hermoso por el beso "no consentido" que le dio Luis Rubiales, donde ella misma se ha visto obligada a preguntar por qué se rió tras el triunfo , y ha preguntado: "¿es menos víctima por eso?

No existe un derecho de una persona a acercarse a otra y darle un beso sin su consentimiento "ni como prueba de cariño ni como muestra de afecto", ha dicho la fiscal al leer la sentencia, "muchas" de las que existen -ha recalcado-.

En este caso, "no hubo consentimiento" para que Rubiales pudiera agarrar a Jenni Hermoso de la cabeza y "darle un beso robado", ha dicho Durántez, que ha cuestionado la pericial en lectura de labios presentada por el expresidente federativo que concluye que le pidió "un besito". De ser así, ha preguntado, "¿qué contestó ella? ¿Hay alguna pericia? No".

"No hubo consentimiento, no hubo pregunta, no hubo respuesta. Fue sorpresivo, inesperado y sin posibilidad de reacción de la víctima", ha manifestado Durántez, que ha reprobado que Rubiales sostuviese que Jenni Hermoso se fue dándole palmadas en los costados tras el beso: "¿Qué querían que hiciera? ¿Que le empujara? ¿Que le diera una patada? ¿Que le insultara? ¿Se le puede exigir esto a la víctima?"