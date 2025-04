La ministra ha reiterado que ella ha pedido "disculpas por la forma" como se expresó . "Seguro que no fue la más correcta, porque creo que se estaba desviando el debate de lo que realmente importa", que es "qué ocurre con las víctimas" de agresiones sexuales y "cómo podemos no revictimizarlas ", ha añadido.

En esa línea, ha señalado que le "preocupa mucho" que, tras la resolución del alto tribunal catalán, "alguien piense que es mejor no denunciar porque su testimonio no vaya a tener credibilidad" en los juzgados, y que, por tanto, "las chicas se callen, se marchen con ese dolor, no hagan nada y demos pasos para atrás que significan un retroceso" respecto a lo que se había avanzado al respecto.