Última hora de los incendios en España | Elías Bendodo llama a la directora de Protección Civil "pirómana"

MadridMientras España sigue ardiendo, continúa la bronca política por la gestión de los incendios. En el intercambio de críticas, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha llegado a señalar a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por ser una "pirómana más", al tiempo en que ha pedido al Gobierno que se entere "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional". Unas palabras que no han tardado en ser respondidas por la propia Virginia Barcones, quien ha espetado: "Aquellos que no aporten, que se aparten".

En el eterno fuego cruzado entre ambos grupos parlamentarios, ha sido desde la puerta de la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova desde donde Bendodo ha cargado contra la directora de Protección Civil después de que ésta acusase a algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado "cosas imposibles" en materia de colaboración al Ejecutivo central.

"La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", ha denunciado.

A este respecto, Bendodo ha acusado al Gobierno de "deslealtad" en la gestión de los incendios forestales y también de ver en cada "crisis" una "oportunidad" para "perjudicar" al PP, algo ante lo que ha asegurado que se equivocan "porque lo que hace es daño a los ciudadanos".

En esa línea, ha vuelto a descalificar el Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el jefe del Ejecutivo. "El Pacto de Estado que hace falta en nuestro país es un pacto de Estado contra Pedro Sánchez que debe irse cuanto antes por el bien del conjunto de los españoles", ha sentenciado el dirigente 'popular'.

La respuesta de la directora de Protección Civil: "¿Hasta dónde vamos a llegar?"

Tras estas palabras, la propia directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha contestado pidiendo a todos aquellos que no están para aportar soluciones "que se aparten", siendo que los incendios aún continúan arrasando hectáreas en el país.

"Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando y yo voy a seguir trabajando y toda protección va a seguir trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios", ha dicho al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

Respondiendo a las críticas, Barcones también se ha pronunciado sobre las del coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, quien ha asegurado que la gestión del Gobierno ha sido "negligente" por no subir a nivel 2 el plan estatal de protección ante incendios.

A ese respecto, la directora de Protección Civil se ha preguntado "hasta dónde llega la crítica política" y ha pedido "un poco de mesura", ya que tildarla de "pirómana" quiere decir que "le están acusando de un delito" y están diciendo que es "una delincuente". "¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas", ha lamentado.

Más allá, ha subrayado que se puede hacer cualquier manifestación de las acciones de Protección Civil durante la crisis y que ella la asumirá "en primera persona" ya que "lleva once días" allí, donde ha llegado "la primera" y se ha ido "la última".

"Como ustedes ven, he traído los papeles, los informes, las comunicaciones, sé lo que digo, tengo prueba de todo lo que digo. Voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil y de todos aquellos hombres y mujeres que sirven a Protección Civil", ha sentenciado.