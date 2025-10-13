El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar seis meses más su investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar seis meses más su investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos. El magistrado, que está próximo a su jubilación, ha decidido ampliar hasta el próximo 16 de abril el proceso argumentando que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas y podría no ser la única prorroga.

El magistrado ha alegado diversas diligencias "pendientes de practicar" que "difícilmente pueden ser cumplimentadas" antes de este jueves 16 de octubre, día en el que vence el plazo de instrucción. Con esta argumentación el titular del Juzgado de Instrucción 41 ha acordado extender sus pesquisas seis meses más, hasta el 16 de abril de 2025, día en el que se cumplirán dos años de la denuncia del sindicato Manos Limpias.

Durante este tiempo, el juez Peinado ha incorporado a la causa, que le sigue a la esposa de Pedro Sánchez, otros supuestos delitos -intrusismo, apropiación indebida y malversación- además de imputar a su asesora, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El juez amplía la investigación a Begoña Gómez por estas diligencias pendientes

Peinado en su auto, enumera las diligencias pendientes que son: un informe de la UCO sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid por el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias.

El magistrado, también ha pedido a la Escuela de Gobierno de la Universidad y a Amazon que remitan los correos asociados a los dominios del máster, y a Presidencia del Gobierno que informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia desde julio de 2018.

Peinado, ha pedido aclarar quiénes han autorizado, aprobado y ordenado el pago de retribuciones de Cristina Álvarez y los correos desde la cuenta asignada a Begoña Gómez. Además, el juez recuerda que aún debe resolver sobre las peticiones de diligencia o de archivo formuladas en las vistas celebradas las últimas semanas para concretar la imputación de los investigados después de determinar que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quienes les juzgue.

En su auto, Peinado toma nota de la última corrección de la causa efectuada por la Audiencia Provincial de Madrid, que hace unos días determinó que no podía seguir investigando por presunta malversación a Begoña Gómez y a su asesora en una pieza separada, sino que debía llevar esa parte de la investigación dentro del procedimiento principal. El juez indica que esta pendiente de adoptar "las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones".

Peinado investiga si Begoña Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos; y su rol en la cátedra que codirigía en la Complutense, incluido el patrocinio empresarial de un 'software' para la misma. También si su asesora, pagada con fondos públicos, se excedió en su cargo y la asistió en "actuaciones del exclusivo interés personal" de Begoña Gómez.