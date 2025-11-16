Alberto Núñez Feijóo arremete contra el PSOE extremeño, "sucursal de los escándalos y el enchufismo de Pedro Sánchez"

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo, como futuro candidato a la Presidencia del Gobierno, a que la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, "no se va a cerrar" y ha calificado de "traición" a Extremadura el no impedir el cese de su actividad.

En su intervención en un acto público en Lobón (Badajoz) junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha considerado una "indignidad" por parte del Ejecutivo y parte de sus socios el rechazo en el Congreso a la enmienda del PP, este pasado jueves, para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

"Tenéis mi palabra", ha resaltado Feijóo ante el público que llenaba el auditorio donde se celebraba el acto, para subrayar a continuación que también por eso es necesario que el PP gane el próximo 21 de diciembre las elecciones anticipadas en Extremadura y "urgente" que España cambie de Gobierno cuanto antes porque "sólo así" se podrá "salvar Almaraz".

Feijóo elogia el adelanto electoral de Guardiola

A poco más de un mes de los comicios autonómicos, Feijóo ha señalado que mientras el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, trata de "retrasar como sea lo inevitable", María Guardiola "adelanta elecciones para afrontarlo todo" y lo hace con "determinación, valentía y respeto" a los ciudadanos.

Ha agregado que, mientras en España hay un Gobierno que lleva tres años sin presentar presupuestos, Guardiola ha afirmado que quiere "una Extremadura con toda su fuerza" y ha culpado a la "pinza" -del PSOE con Vox- de querer parar a esta comunidad.

Además, el mandatario del PP ha arremetido contra el PSOE extremeño, al que ha calificado de "sucursal de la irresponsabilidad, los escándalos, el enchufismo y la "corrupción" de Pedro Sánchez".

"Son capaces de intentar convencernos de toda la trola del hermano y poner al frente a quien hizo el chanchullo del hermano", ha manifestado respecto al candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo.

Asimismo, ha hecho referencia a otra demanda de esta región al considerar una falta de respeto que el Gobierno "diga que el tren está en el mejor momento de la historia".

Críticas al Ministerio de Transportes y a Sánchez

Feijóo ha denunciado la postura del Ministerio de Transportes por apuntar que iban a "incumplir" la enmienda de su grupo aprobada esta semana en el Congreso para recuperar las indemnizaciones por los retrasos del AVE.

"Ganamos la votación por la mañana y ya dijeron que la iban a incumplir por la tarde. ¿Pero qué es esto de que el Gobierno no cumpla las leyes?", ha censurado antes de volver a acusar a Sánchez de dedicarse a hacer oposición a los presidentes de las comunidades autónomas del PP en el Congreso, donde no pueden defenderse.

Y al hilo de las críticas del jefe del Ejecutivo a la gestión de los barones 'populares', se ha dirigido a Guardiola para responsabilizarla de que Sánchez no se "atreva" a ir a Extremadura. "Oye María, con todo lo arrogante que es Sánchez, lo tienes temblando, no se atreve a venir por aquí", ha apostillado.

El líder del PP ha asegurado que Sánchez últimamente parece cualquier cosa menos presidente del Gobierno. "Parece -ha dicho- un aspirante a juez que va emitiendo sentencias de la inocencia del fiscal, de su hermano y su señora".

Por último, ha concluido pidiendo de nuevo unas elecciones generales con el fin de que los españoles puedan votar "para mandarle a la oposición rápidamente" porque "España es mucho más que Sánchez y Extremadura merece más".