La concejala de Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha dimitido tras haber sido imputada por malversación de fondos públicos en una presunta trama de corrupción en los servicios municipales, según 'EFE'.

"No debo seguir desempeñando mis funciones. Quiero disponer de plena libertad para, una vez reciba la notificación, poder dedicarme a mi defensa. Confío en la justicia y sé que hará su trabajo con todas las garantías", ha confesado en su comparecencia en la que no ha admitido preguntas.

“Confío en la política como herramienta para mejorar la vida de las personas”, sostiene

Inmaculada Medina ha renunciado “por responsabilidad y respeto” y afirma que no puede seguir más tiempo en el cargo en vista de los delitos que se le atribuyen. Así, ha asegurado que entrega el acta a su partido aunque todavía no le han notificado formalmente los cargos.

Medina ha destacado que ha tomado la decisión “tras una profunda reflexión, con total responsabilidad” y ha recalcado que “no ha sido fácil”. “Confío en la política como herramienta para mejorar la vida de las personas”, ha resaltado. La exconcejala ha confesado que “trabajar por esta ciudad ha sido el mayor honor de toda su trayectoria”.

"Las circunstancias actuales exigen que dé un paso a un lado", según Medina

Medina ha afirmado que cada día ha intentado actuar “con convicción, honestidad, rigor y compromiso”, siempre con el objetivo de “mejorar la vida de los vecinos y defender el interés general”. "Las circunstancias actuales exigen que dé un paso a un lado", ha dicho Medina, quien lo hace "para no perjudicar a este Ayuntamiento al que he dedicado 18 años de mi vida (cuatro en la oposición) ni a la organización política a la que pertenezco".

"Es lo que debemos hacer todos los responsables públicos cuando atravesamos situaciones como esta", ha remarcado. Medina ha expresado su confianza en que los ciudadanos entiendan que "lo más adecuado" es apartarse y ha manifestado su agradecimiento al PSOE, a los trabajadores municipales y a quienes han depositado su confianza en ella durante estos años.

Fue imputada por el caso Valka

Medina ha sido concejala durante 14 años y con tres alcaldes. Medina fue imputada el jueves pasado por el juez del caso Valka por delitos de malversación de fondos públicos, falsedad, prevaricación y fraude presuntamente cometidos entre 2015 y 2022, cuando era edil responsable de Parques y Jardines.

Todo después de que la Fiscalía Anticorrupción la acusara de haber contribuido al "expolio" de unos 400.000 euros al validar repetidamente facturas supuestamente infladas de compra de agua para riegos en barrios de la ciudad a una empresa que, supuestamente, tenía sobornado a un alto funcionario del Ayuntamiento.

Medina ha estado acompañada en su comparecencia por varios compañeros del equipo de gobierno de esta legislatura, como los concejales Francisco Hernández Spínola (PSOE) y Eduardo Ramírez (Primero Canarias), y de la pasada, como el actual consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero (PSOE).

El equipo de gobierno (PSOE, Nueva Canarias, Primero Canarias y Podemos), en un comunicado, ha anunciado que le "desea lo mejor en su vida personal y profesional" y que se comunicará formalmente al pleno su renuncia al acta en la próxima sesión ordinaria.