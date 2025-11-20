Sánchez ha pedido defender el sistema democrático actual de nostalgias infundadas e intereses económicos

Félix Bolaños pide que la discrepancia con la condena al fiscal general del Estado no genere una desconfianza a las instituciones

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a defender la democracia ante ataques en forma de "desinformación" y "abusos de poder" y ante quienes "se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla". En un acto en el Congreso de los Diputados, donde se ha presentado la serie 'Anatomía de un instante', basada en la novela de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Sánchez ha pedido defender el sistema democrático actual de "nostalgias infundadas e intereses económicos".

"A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder", ha señalado.

"España eligió avanzar y, por tanto, no retroceder jamás", según Sánchez

Junto a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y el autor de la novela y el director de la serie, Alberto Rodríguez, el presidente ha recordado que el 23F fue "un instante en el que España eligió avanzar y, por tanto, no retroceder jamás". "Un instante en el que, frente al ruido y tanto miedo, ganó la democracia", ha destacado.

El jefe del Ejecutivo considera que tanto la obra de Cercas como la serie que se estrena este jueves cumplen una función de puente generacional entre quienes vivieron aquel día y los que nacieron después. A su juicio sirven para recordar que la llegada de la democracia fue "un gran logro colectivo" y no "un automatismo histórico". "Una conquista que corrimos el riesgo de perder pero que defendimos con uñas y dientes", ha subrayado.

PUEDE INTERESARTE La salida de prisión de Santos Cerdán pone en peligro la libertad condicional de José Luis Ábalos y Koldo García

Espera además que sirva a las generaciones jóvenes a entender que la libertad que muchos dan hoy por sentada "costó valentía, acuerdos y mucho coraje político". Sánchez ha hecho mención especial a los periodistas que siguieron transmitiendo la jornada del 23F de 1981 en la Cámara Baja tras la entrada en el Hemiciclo del teniente coronel Tejero. "Siguieron narrando aquella atrocidad hasta que les apuntaron con un arma" y de ese modo pudieron trasladar lo que sucedía a los ciudadanos, ha señalado reconociendo su "coraje".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Hoy vivimos tiempos complejos también para el periodismo", asegura

"Hoy vivimos tiempos complejos también para el periodismo", ha apuntado a continuación, señalando que ese "largo instante" le recuerda el valor del trabajo periodístico y la importancia de defender "ahora y siempre la libertad de prensa". Por su parte, Cercas ha definido el 23F como el "mito fundacional" de la democracia española, aunque ha lamentado que el relato sobre esa jornada está "saturado de mentiras" y a día de hoy siguen contándose "bulos" al respecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por tanto, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "desclasifique todo lo que haya" y "hasta donde pueda" sobre el golpe porque, a su juicio, la verdad se conoce y no va a cambiar la interpretación del mismo y quienes cuentan mentiras tendrán un argumento menos al que agarrarse.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sánchez ha contestado que ya está promoviendo una reforma de la Ley de Secretos Oficiales pero necesita "una mayoría parlamentaria" para poder aprobarla en el Congreso. En el mismo acto, Armengol ha recordado que la serie se grabó a lo largo de tres días en el propio hemiciclo del Congreso, es decir, en el mismo escenario donde décadas atrás se produjo el intento de golpe de Estado y espera que la Cámara Baja vuelva a abrir sus puertas a futuras producciones televisivas y cinematográficas.