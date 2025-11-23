Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a poner en duda que la relación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el exasesor Koldo García

El Tribunal Supremo cita a José Luis Ábalos y Koldo García el 27 de noviembre

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a poner en duda que la relación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el exasesor Koldo García fuese "anecdótica" tras una información periodística publicada este domingo sobre otro posible encuentro entre los dos.

"Dijo Sánchez que lo suyo con Koldo era una 'relación anecdótica'. Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi", ha ironizado el mandatario popular en un mensaje en su perfil de X a propósito de un artículo de El Español.

¿Sánchez y Cerdán se reunieron con Otegi en secreto?

Feijóo ha posteado dicha información, titulada Sánchez y Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura en un caserío al que les llevó Koldo".

PUEDE INTERESARTE Feijóo confirma que Carlos Mazón dejará su cargo como presidente del PP valenciano

En la misma se señala que en 2018 Sánchez y su exnúmero dos Santos Cerdán fueron recogidos a su llegada al aeropuerto de Bilbao por un vehículo propiedad del PSOE que conducía Koldo García para llevarlos a un caserío donde se reunieron durante unas tres horas con Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Y, ojo, con la presencia de Santos Cerdán y Antxón Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico", ha destacado a continuación el presidente del PP en su mensaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Gobierno de Sánchez "carece de toda legitimidad", según Isabel Díaz Ayuso

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho también este domingo que el Gobierno de Sánchez "carece de toda legitimidad" porque se mantiene en La Moncloa "gracias a la mayor corrupción que existe: escaños por negocios e impunidad, como pretenden con la amnistía o colocados en empresas como Telefónica y todo tipo de organismos públicos".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"La trama Navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy y a la investidura de Sánchez, sin luz ni taquígrafos. Con el PNV y Koldo de fondo. Esta es la gran corrupción del proyecto de Sánchez: sobre qué se asienta. Más allá de prostitución, fontaneras, cátedras y chistorras, lo que es sórdido, machista, asqueroso y delictivo", ha subrayadoo en su cuenta de X a cuenta de la misma información.