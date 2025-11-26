El ataque de Ábalos a la ministra de Trabajo se suma a la corfimación por parte del diputado socialista de la reunión entre Sánchez y Otegi por la moción de censura a Mariano Rajoy

Yolanda Díaz, sobre José Luis Ábalos: "Mientras había gente que se jugaba la vida, otros estaban robando"

Crece el enfrentamiento entre el diputado socialista y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, investigado en la trama del conocido como caso Koldo, con el Gobierno de coalición. En este caso, el diputado valenciano ha respondido a las críticas de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien recientemente le habría llamado “golfo”.

En un mensaje en la red social X, Ábalos ha defendido su gestión durante la pandemia de COVID-19, resaltando su papel en la protección de la ciudadanía y en garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas en un momento crítico. En su declaración, el exministro socialista señala que Díaz debería valorar el estado de derecho y el principio de presunción de inocencia, en lugar de recurrir a insultos.

Además, ha lanzado una acusación velada sobre el uso de la vivienda oficial asignada a los ministros. Pregunta si la residencia que se le asignó a Díaz, y que es de uso exclusivo para los miembros del Gobierno, podría haber sido utilizada por otras personas sin derecho a ello, sugiriendo una posible irregularidad en su gestión de la vivienda pública.

Un enfrentamiento que crece día a día

El mensaje de José Luis Ábalos contra Yolanda Díaz se conocía horas después de otra afirmación del exministro que complica la negativa del PSOE sobre la presunta reunión de Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un casería del País Vasco para tratar la moción de censura que hizo caer el gobierno de Mariano Rajoy.

El exministro socialista aseguraba este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X.

Según ha publicado 'El Español', en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, se habrían producido dos reuniones. Las fecha 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel' y atribuye la organización al socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso.

Este diario asegura que a las citas asistieron Sánchez, Otegi y el propio Cerdán, asistidos por el exasesor ministerial Koldo García. Tanto Sánchez como el líder de la coalición abertzale han negado esas supuestos encuentros.

En su mensaje de X, recogido por Europa Press, Ábalos habla de una única reunión: "Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, s�ólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió".