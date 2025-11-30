"Es un engaño continuo, es una mentira permanente", ha subrayado el alcalde

Manifestación del PP contra el Gobierno en Madrid | Alberto Núñez Feijóo: "El sanchismo está en la cárcel"

MadridEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este domingo contra un presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que juega con la "angustia y la desesperación" de los españoles, y le ha recordado que los ciudadanos "resistirán y ganarán", además de insistir en la necesidad de que haya elecciones generales.

"No va a haber lugar con tanto militante del PSOE como Soto del Real a este paso. Es un engaño continuo, es una mentira permanente", ha subrayado el regidor de la capital, quien ha abierto el acto convocado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el presidente tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos.

En su discurso, Almeida ha cargado contra un Sánchez que llegó al Gobierno como feminista y pagó sus Primarias con "los prostíbulos del suegro".

"Vino como el azote contra la corrupción y en la cena de Nochevieja, cuando en todas las casas de España, los unos a los otros, nos deseemos feliz año nuevo, ellos se van a desear no entrar en prisión en el año 2026", ha expresado.

Frente a ello, ha subrayado que los españoles tienen que ir a elecciones para acabar con la "mayor amenaza a la democracia" que supone, a su juicio, el Gobierno de Sánchez. A ello, ha añadido que se está ante "el peor Gobierno en el peor momento" con un presidente que "no respeta la democracia ni la Constitución".

Censura que Sánchez gobierne "contra el pueblo"

"Gobernar sin el Parlamento es gobernar contra el pueblo. Gobernar sin el Parlamento es no querer la democracia ni considerarte a ti mismo un demócrata", ha criticado Martínez-Almeida, quien ha censurado a Sánchez por querer "gobernar sin la representación" de los ciudadanos y sin contar con ellos.

Considera Almeida que el clan de los Corleone era por Vito Corleone mientras que "el clan del sanchismo es por Pedro Sánchez".

"No hay clan del sanchismo sin Pedro Sánchez, es imposible (...) Vino como el gobierno de la gente y nos niega la voz a la gente, nos niega que podamos ir a votar, nos niega que podamos decidir por nosotros mismos", ha reprochado.

Frente a ello, el alcalde ha destacado que el Gobierno no va a poder con la "fuerza imparable de todos los españoles" que simplemente quieren vivir "pensando distinto" y que no quieren "confrontación, enfrentamiento, odio ni rencor".

"Mientras no podamos votar, tienen que recibir este mensaje desde cualquier calle, desde cualquier pueblo, desde cualquier ciudad, desde cualquier comunidad autónoma, desde el conjunto de la nación que venceremos, que ganaremos y que les derrotaremos en las urnas", ha incidido.