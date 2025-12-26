La gestora afirma que tienen una "posición de alternancia" y que no son un "socio de gobierno" del PP

Miguel Ángel Gallardo presenta su dimisión tras los resultados electorales en Extremadura

Compartir







El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha evitado aclarar si los socialistas se plantean abstenerse en la investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola. En rueda de prensa, Quintana ha considerado que sería "un fracaso" de Guardiola (PP), ganadora de las elecciones, si ésta solicita al PSOE que se abstenga durante el debate de investidura.

En rueda de prensa, Quintana ha considerado que sería "un fracaso" de Guardiola (PP), ganadora de las elecciones, si ésta solicita al PSOE que se abstenga durante el debate de investidura.

"Sería un fracaso rotundo y absoluto de Guardiola", ha remarcado Quintana, quien no se ha pronunciado sobre cuál sería el voto de los socialistas si finalmente Guardiola les pide esa abstención.

La iniciativa corresponde a María Guardiola

A juicio de Quintana, Guardiola es la que debe dar el paso sobre "qué es lo quiere hacer" tanto respecto al PSOE como a Vox, formación con la que ya llegó a un acuerdo de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023.

En este mismo sentido, ha agregado que el PSOE no le ofrecerá de iniciativa propia esa posible abstención. "Ella es la que debe buscar socios", ha insistido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De momento, la presidenta extremeña en funciones no ha llamado al PSOE y, de hacerlo, sería Quintana el interlocutor socialista en las posibles reuniones que se puedan fijar PSOE y PP. "Si me llama, iré", ha agregado.

En cuanto al futuro orgánico del PSOE extremeño, la Junta Gestora se da como plazo máximo el mes de mayo para convocar y celebrar un congreso extraordinario para elegir a la nueva Ejecutiva regional.

A pesar de ello, Quintana ha afirmado que en ningún caso la Junta Gestora adoptará decisiones a largo plazo. Sin embargo, sí deberá decidir sobre la representatividad del PSOE en la Mesa del Parlamento, qué persona llevará la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y quiénes serán sus portavoces.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El presidente de la gestora ha pedido "trabajo, colaboración y visión regional" a las personas que la integran. "Tener visión regional es clave", ha dicho al ser preguntado por si dicha solicitud guarda relación con posibles desavenencias entre los socialistas cacereños y pacenses.

"La calma es imprescindible para trabajar, escuchar y analizar", ha dicho Quintana, un proceso de reflexión que "no se puede hacer con gritos ni con titulares". "Hay que alejarse de los focos -ha incidido- y analizar todo de puertas adentro".

Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura, fue alcalde de Don Benito (Badajoz) entre 2015 y 2023, periodo en el que impulsó la fallida fusión municipal con Villanueva de la Serena, de la que entonces era alcalde Miguel Ángel Gallardo y es una persona de máxima confianza del líder socialista, Pedro Sánchez.