Pedro Sánchez asistirá a una cumbre sobre Ucrania en París y se perderá la Pascua Militar con el rey Felipe VI

MadridLos reyes y la princesa Leonor presiden un año más este 6 de enero la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.

En esta ocasión no asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haber convocado París una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, pero sí estarán los ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La tercera ocasión de Leonor

La ceremonia comenzará a mediodía con la interpretación del himno nacional en la plaza de la Armería y después los invitados pasarán al salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la titular de Defensa.

En este acto, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, se hace balance del pasado ejercicio y se marcan las líneas de acción del nuevo curso, dando inicio al año militar.

Será la tercera ocasión en la que asista la princesa Leonor y lo hará con el uniforme de gala del Ejército del Aire, ya que está cumpliendo la última etapa de su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Pedro Sánchez participa en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a París para participar en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, una cita convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para consolidar el apoyo a Kiev.

En medio de la conmoción internacional por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, este será el primer viaje al extranjero este año de Sánchez, que no asistirá por ello a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar, presidida por Felipe VI en el Palacio Real.

La última vez que se reunió la Coalición de Voluntarios, un grupo impulsado por Francia y Reino Unido del que forman parte una treintena de países, fue el pasado 11 de diciembre, por videoconferencia.

En esta ocasión, ya en formato presencial y con participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron ha avanzado que el objetivo es asumir "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en Europa.

Zelenski se reunió a finales de año en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en un plan de paz que aún no se ha materializado.