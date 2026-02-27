Celia Molina 27 FEB 2026 - 10:49h.

Iñaki se encontraba de camino al hospital para someterse a una operación de corazón cuando le comunicaron que su amigo había muerto

Santiago Abascal dice que hay que "desinfectar" la ciudad de Plasencia tras el homenaje por la muerte del Robe

Iñaki Uoho Antón, exguitarrista de 'Extremoduro' de 61 años, nunca podrá olvidar el pasado 10 de diciembre de 2025, el día en el que el rock español se paró. El día en el que nuestro país se levantó con la triste noticia de la muerte de Robe Iniesta, cantante, poeta, filósofo y amigo de tantos y tantos corazones rotos que encontraron en sus macarras letras un poco de consuelo frente al desamor.

Las canciones del Robe no hubieran sido lo mismo sin la guitarra que siempre acompañaba a su voz - y que, a veces, como en 'La Vereda de la Puerta de Atrás' hasta le quitaba el protagonismo -. Iñaki, su guitarrista, no era sólo un miembro de su grupo, era su "hermano", aunque, tal y como ha confesado éste en una entrevista en 'El País', ambos llevaran tres años sin hablarse, por los problemas de salud que ha sufrido el instrumentista en los últimos tiempos.

"Yo iba de camino al quirófano cuando Robe murió"

Desde que contrajo el covid19 en el año 2020, Iñaki ha sufrido las secuelas de sus síntomas persistentes. Algo que le alejó de sus dos mayores pasiones: su trabajo en el gremio de la música y sus amistades. En su entrevista, cuenta que justo en el momento en el que Robe murió de una embolia pulmonar, él se encontraba en el coche de camino al hospital para someterse a una importante operación de corazón:

"Cuando se montó en el coche acompañado por su pareja, María, su teléfono móvil comenzó a sonar. No eran buenas noticias: Robe Iniesta, con el que Iñaki compartió 30 años de amistad y música en Extremoduro, había muerto. “No me lo creía. De hecho, todavía no me creo que haya ocurrido”, narra 'El País'. Al salir del quirófano y despertar, el músico volvió a coger el teléfono para comprobar si Iniesta había muerto de verdad: "Tenía un montón de mensajes y de llamadas. Yo estaba medio drogado por la anestesia… Todo fue muy raro, muy caótico", ha confesado el guitarrista.

"Fue un día muy extraño, muy marciano, muy irreal- continúa -. Y, todavía, cuando sale la conversación, mi cerebro sigue hablando de él en presente. Todavía me tengo que hacer al día. Llevaba tres años echándole de menos. Estábamos de morros, pero éramos hermanos. Y, ahora, le echo más de menos porque ya es irrecuperable. Nuestra unión estaba destinada a funcionar", ha concluido.

A él y a otros de sus amigos, como Leiva, les ha costado mucho asimilar la pérdida de alguien tan central en sus vidas. Gracias al documental del autor de 'Terriblemente cruel', pudimos escuchar la voz del Robe post mortem, durante la grabación del tema que ambos cantaron en común, titulada 'Caída Libre'. En la escena, que puso los pelos de punta a sus fans, se podía ver el perfil oscuro de Roberto, entonando varios versos con esa particular sensibilidad que tanto conquistó a su público. Y, aunque su talento será irrepetible, en el camino de su duelo, Iñaki ha presentado su nuevo grupo, 'Rebrote', y su primer single (del mismo nombre).