Las chispas saltan entre PSOE y Sumar por culpa del plan anticrisis: por qué se pelean los socios de Gobierno

Adriana Pérez 20 MAR 2026 - 16:00h.

El Gobierno consigue apaciguar el conflicto con su socio aprobando dos reales decretos, el segundo con las exigencias de Sumar

Desacuerdos entre los socios retrasan la celebración del Consejo de Ministros que Sánchez reduce a un tema de "salseo"

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El malestar de Sumar, protagonizado este viernes, retrasando dos horas el Consejo de Ministros, no ha llegado por sorpresa. La formación, a a la izquierda del PSOE, lleva tiempo mostrando sus diferencias: los casos de Ábalos y los recientes resultados electorales en Castilla y León no han contribuido precisamente a calmar las aguas entre los socios del Gobierno, cuyas relaciones no pasan por su mejor momento.

Las expectativas de Sumar en la pugna con Podemos por consolidarse como la referencia a la izquierda del PSOE, les ha hecho mantener el tono elevado. No quieren terminar absorbidos por el' abrazo del oso' de los socialistas y mantienen perfil alto con la defensa de sus medidas estrellas a favor de la vivienda.

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Este, sin dudas, ha sido uno de sus ejes prioritarios y así lo han dejado claro en el pulso que han protagonizado este viernes retrasando el importante Consejo de Ministro, después de una semana sin ponerse de acuerdo.

El plantón de Sumar puede colocar a los socialistas en una posición incómoda frente a otros socios parlamentarios, más a la derecha, como Junts o el PNV, que le habían advertido de no balancearse demasiado en una difícil ecuación para los socialistas que gobiernan sin mayorías.

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La la tensión no es nueva y los de Yolanda Díaz ya deslizaron que, ante la falta de avances, la salida podría pasar por la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que consideran no ha implementado las medidas apropiadas para resolver el delicado asunto.

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Desde la filas de Sumar han pedido la dimisión de Rodríguez: "Se nos está acabando la paciencia", han asegurado los portavoces de Sumar, sobre meses y meses en los que se habla del precio de los alquileres, pero para la alianza de izquierdas ha sido "insuficiente".

Todos los puntos que separan a Sumar del PSOE

La vivienda, sin embargo, no es el único frente abierto: a eso se le suman los casos judiciales que afectan al PSOE por presunta corrupción y las denuncias por presuntas agresiones sexuales de dirigentes del PSOE, asuntos que han añadido más presión a una relación ya deteriorada

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Los de Sumar, en ese momento, exigieron una remodelación interna del grupo socialista en el Gobierno, que quedó en nada y opacó durante un tiempo el tema de la vivienda. Ahora las chispas han vuelto a saltar ante el rechazo del PSOE a incluir medidas para evitar el aumento de los alquileres que se renuevan este año y otras medidas para controlar el exceso de beneficios de las empresas, aprovechando la coyuntura de la guerra en Iran.

El retraso, a la vista de todos, del Consejo de Ministros Extraordinario ha evidenciado la posición de fuerza de Sumar con un 'no' a aceptar ninguna otra cosa que no fuera la inclusión de las medidas sobre vivienda. El Gobierno ha conseguido apaciguar las llamas aprobando dos reales decretos, el segundo para incluir las exigencias de Sumar.

Este, sin embargo, tiene muy pocas probabilidades de prosperar, porque tendrá que pasar por el Congreso, donde será difícil que consiga los apoyos necesarios, pero que sirve para evitar una crisis definitiva del Gobierno de coalición