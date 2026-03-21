Los 205 militares evacuados de Irak tras estallar la guerra en Irán han aterrizado en la base aérea española de Torrejón de Ardoz, Madrid

España reubica de forma temporal a los militares de Operaciones Especiales en Irak por el "deterioro de seguridad"

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MadridEl avión del Ejército del Aire y del Espacio que transportaba a 205 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Irán aterrizó a las 6:25 horas (5:25 GMT) en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), procedente del aeródromo militar turco de Incirlik.

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Los soldados, que volaron a bordo de un A330, han sido recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón.

La llegada de los militares a la base aérea de Torrejón de Ardoz

Estos soldados conforman el grueso del contingente de 300 efectivos que tuvo que ser evacuado desde Irak debido a la guerra en Irán. La mayoría de ellos pertenece al Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión, localizado en Melilla, y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en la misma localidad.

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Asimismo, está previsto que otros 21 integrantes del contingente lleguen a la ciudad autónoma este sábado procedentes de Alemania.

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Según precisó Defensa este viernes a través de su cuenta de X, estaba previsto que el vuelo aterrizase a las 2:00 horas (1:00 GMT) de este sábado, sin embargo, el avión despegó con varias horas de retraso de las base aérea turca de Incirlik.

Los militares evacuados forman parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve'

Previamente, detalló en una nota de prensa que la retirada de los soldados de Irak se había llevado a cabo "plenamente" de acuerdo con los aliados participantes en las dos misiones internacionales en ese país, de hecho, alguna de las evacuaciones se realizaron en vuelos de otros países, aunque España también aportó aviones.

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Los militares evacuados forman parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve', liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.