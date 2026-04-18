"Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial", ha dicho María Corina Machado

Pedro Sánchez quería verse con María Corina Machado, pero ella consideró "que no era oportuno"

Compartir







BarcelonaLa líder opositora venezolana María Corina Machado ha justificado este 18 de abril su decisión de no reunirse con Pedro Sánchez, por la cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno en Barcelona.

"Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con el presidente) no es conveniente", ha expresado ante los medios de comunicación que han asistido al auditorio El Beatriz en la capital española.

En rueda de prensa, ha sido preguntada en relación a las declaraciones sobre la situación de Venezuela que han hecho algunos de los líderes internacionales presentes en el foro celebrado en territorio catalán.

Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Preto, dijo que entre el pueblo venezolano hay "un gran temor" al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una "vendetta política".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el dirigente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hicieron en Barcelona un llamamiento a la no injerencia política en el país venezolano.

"Algunos se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia"

Corina Machado, durante su visita a nuestro país, sí se ha reunido con varios líderes conservadores, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), pero no ha tenido ningún encuentro con los socialistas del Gobierno español.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial", ha asegurado, antes de añadir que cree que "hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia".

"Pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela", ha concluido para defender el futuro político de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han dejado en segundo plano el tema electoral y dan prioridad a la economía. El 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.