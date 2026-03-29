Nicolás Maduro asegura que está "bien y firme" tras su comparecencia en Nueva York y llama al diálogo en Venezuela

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Nueva YorkEl presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha afirmado que se encuentra "bien y firme" junto a su esposa, Cilia Flores, en un mensaje difundido este sábado tras su comparecencia en Nueva York, en el que también ha agradecido las muestras de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía.

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"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", recoge el comunicado difundido a través de redes sociales.

Llama al diálogo en Venezuela

En su mensaje, el mandatario ha hecho además un llamamiento a reforzar la estabilidad interna del país caribeño y a mantener abiertos los canales de entendimiento político.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien", ha señalado.

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Su comparecencia en Nueva York

Esta publicación ve la luz tras su última comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, en el marco del proceso judicial abierto contra él, donde el juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar la causa.

El magistrado cuestionó algunos aspectos vinculados a las sanciones impuestas por Estados Unidos, en particular en lo relativo al acceso a fondos para costear la defensa del presidente venezolano, aunque decidió que el procedimiento siguiera adelante.

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Así las cosas, el pasado mes de febrero, el abogado de Maduro, Barry Pollack, advirtió que existía la posibilidad de que tuviera que abandonar la defensa del presidente venezolano si Estados Unidos no permitía al Gobierno de Venezuela pagar sus honorarios. Así, Pollack declaró que el Departamento del Tesoro había concedido pero luego retirado una licencia que permitía a Caracas pagarle.

Sin embargo, tanto Maduro como su mujer se encuentran en la lista de personas sancionadas, por lo que es necesario que su equipo legal obtenga los permisos necesarios para no incurrir en una violación de dichas restricciones. El letrado ha asegurado que esto "viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse".

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.