El juez José Luis Calama recuerda en su auto que el administrador único de Thinking Heads Group SL es Daniel Romero-Abreu Kaup.

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Seis meses antes de que empresas de Daniel Romero-Abreu Kaup aparecieran en la operación Tíbet, el empresario estrechaba la mano de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. El encuentro tuvo lugar durante un acto oficial en el que el Gobierno distinguió a su esposa por sus éxitos empresariales y asistión acompañándola.

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Daniel Romero-Abreu Kaup es el administrador único de Thinking Heads Group SL

El magistrado destaca en su auto varias transferencias procedentes de sociedades vinculadas a Romero-Abreu: Thinking Heads Group SL, The Global Analysis & Trends In Emerging Regions y Thinking Heads Americas LLC. Según el juez, “las sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav”, la sociedad de las hijas del expresidente.

Thinking Heads defendió en un comunicado que su relación con Rodríguez Zapatero está vigente desde 2014 y vinculada a servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales, en línea con acuerdos similares mantenidos con más de 40 ex primeros ministros y expresidentes desde 2003.

El auto detalla que Thinking Heads Group SL realizó 37 transferencias por un total de 649.552 euros, mientras que The Global Analysis & Trends In Emerging Regions efectuó otras 37 por 352.980 euros. Thinking Heads Americas LLC, sucursal estadounidense del grupo, realizó dos transferencias adicionales por 31.766,04 euros. El juez subraya que el administrador único de Thinking Heads Group SL es Daniel Romero-Abreu Kaup.

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Romero-Abreu aparece también como fundador y presidente de Gate Center. Según el auto, el grupo Thinking Heads abonó a Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros y Gate Center otros 352.980 euros, superando conjuntamente el millón de euros.

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La investigación incorpora además los pagos de la empresa Inteligencia Prospectiva, que abonó 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros al Gate Center. Este último habría transferido 171.727 euros a Whathefav, mientras que Thinking Heads Group habría remitido otros 12.297 euros a la misma sociedad.