Maitena Berrueco 22 MAY 2026 - 19:30h.

Han creado su propio jardín con plantas de las que han extraído los pigmentos para labiales, colorete o tinte de pelo

El ingrediente de origen vegetal que está de moda en cosmética

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Vitoria-Gasteiz"Usar las plantas para colorear”, ese era el objetivo de las siete escuelas de siete países diferentes que han participado en el proyecto europeo 'Plant&Paint' financiado por el programa Erasmus+: Letonia, República Checa, Finlandia, Grecia, Italia, Portugal y el CIFP Mendizabala, en Vitoria. Rescatar la rica tradición europea en el uso de tintes naturales y hacerlo en un proyecto en el que convergen el arte, la ciencia, el diseño y la sostenibilidad.

Así, mientras los alumnos de Letonia, se decantaban por teñir lana; los alumnos del centro vitoriano han usado pigmentos naturales de origen vegetal para crear productos cosméticos desde maquillaje o bodypainting con henna, a tinte de pelo con plantas, algo de artes gráficas y “hasta pintar una furgoneta con unas ceras”, ahí es nada.

Irene Pérez Molina es la coordinadora del proyecto ‘Plant&Paint’ en Mendizabala y quien tuvo la idea, “después de darle muchas vueltas”. Su propuesta era usar el cuerpo como lienzo y que los colores, obtenidos de los pigmentos de las plantas que ellos mismos han plantado en su propio jardín o echando mano de otras, allende los mares, sirvieran de canal de expresión.

'Conejillos de indias'

Aunque la idea empezó a gestarse hace tres años, ha sido, durante los últimos 18 meses cuando ha ido tomando forma, gracias al trabajo “activo” de una decena de profesores, “al trabajo en la sombra” de otro buen puñado de docentes y, por supuesto, a la implicación del alumnado de Imagen personal, Automoción y Artes Gráficas.

“Hemos tenido que crear nuestro propio jardín, con plantas capaces de soportar los rigores del frío vitoriano”, en el que abunda la caléndula, la lavanda y la planta índigo. Con ellas han elaborado maquillaje, desde labiales a colorete, pasando por tinte de pelo. Además, "nosotros mismos hemos hecho de conejillos de indias para probar en nuestros cuerpos el resultado de las investigaciones que íbamos realizando", añade.

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En concreto, para las barras de labios, en el CIPF Mendizabala han usado achiote, una planta que en muchos lugares se usa como condimento para cocinar: “Lo hemos cocinado con aceite de almendras y así ha soltado el pigmento”, señala Irene que recuerda cómo los nativos de Latinoamérica lo usaban como pintura de guerra, en sus rostros. La alcana (‘Alkanna tinctoria’) es otra de las plantas con las que han experimentado aprovechando su potente pigmento natural de color rojo violáceo llamado alcanina.

Hasta el mes de julio

Transformar la manera en la que se enseña y se crea arte incorporando pigmentos naturales de origen vegetal es el objetivo de este ambicioso proyecto europeo, financiado por el programa Erasmus+, que arrancó en septiembre de 2024 y que se prolongará hasta julio de este año.

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Tres centros de Formación Profesional y cuatro centros de Arte de Italia, Letonia, Chequia, Finlandia, Grecia y Portugal, además del CIFP Mendizabala LHII, vienen trabajando conjuntamente con el fin de promover una nueva generación de creativos que no solo diseñen, sino que también actúen como agentes activos de la sostenibilidad, reduciendo el uso de materiales sintéticos derivados del petróleo

Los resultados de esta iniciativa serán documentados y compartidos a través de la plataforma digital del proyecto, que ofrecerá recursos educativos accesibles sobre el uso y las aplicaciones de las pinturas naturales.