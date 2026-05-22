Alberto Rosa 22 MAY 2026 - 19:48h.

La organización de buceo Dan Europe ha mostrado los estrechos pasajes submarinos en los que murieron los turistas

Sami Paakkarinen, el buzo que ha recuperado los cuerpos de los italianos fallecidos en Maldivas: "No es posible que hayan sido absorbidos"

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El equipo de rescate que recuperó los cuerpos de los cinco italianos muertos en Maldivas ha publicado las primeras fotografías del interior del sistema de cuevas donde perdieron la vida.

El grupo de buceadores fallecido partió el jueves pasado hacia las cavernas submarinas en el atolón de Vaavu, pero nunca volvieron a la superficie. Por primera vez, la organización de buceo Dan Europe ha mostrado los estrechos pasajes submarinos que componen el lugar en el que estuvieron los italianos.

En ellas se puede ver la luz desvaneciéndose rápidamente hasta casi la oscuridad total. También se pueden contemplar nubes de sedimentos de coral removidos suspendidas en el agua, lo que ilustra cómo la visibilidad puede desaparecer rápidamente dentro de los estrechos túneles.

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Dan Europe describe cómo la serie de imágenes “documenta las secciones interiores más restringidas de la cueva, donde la visibilidad puede desaparecer rápidamente debido a la alteración de los sedimentos de coral y la navegación se vuelve más compleja”.

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“Estos son los entornos en los que operó el equipo de rescate durante la misión de búsqueda y recuperación en los últimos días. La luz natural aún se filtra por la entrada antes de que el sistema se sumerja en la oscuridad”.

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La muerte de los cinco italianos ha generado mucho interrogante en lo que les podría haber sucedido. Las primeras hipótesis con las que trabajan los agentes a cargo de la investigación son una intoxicación por las botellas de aire comprimido o que se quedasen atrapados a tanta profundidad dentro de la cueva y no podrían salir. Pero una de las cosas que más ha llamado la atención es qué hacían a tanta profundidad: "No es que el buceo sea peligroso, sino que las condiciones en las que lo hicieron [bajar a tanta profundidad] eran demasiado peligrosas".