El modelo incorpora una doble revisión de los ejercicios, nuevas comisiones de control y más participación del profesorado de Bachillerato para garantizar pruebas más seguras y equitativas

La Xunta y las universidades gallegas acuerdan un nuevo sistema de elaboración y supervisión de la PAU tras las incidencias detectadas en anteriores convocatorias

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La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) cambiará su funcionamiento en Galicia con el objetivo de reducir al mínimo los errores técnicos y reforzar la seguridad del proceso. La Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas han pactado una reforma del sistema de organización de los exámenes para ofrecer más garantías a miles de estudiantes que cada año se juegan su futuro académico en estas pruebas.

El nuevo modelo llega después de una convocatoria marcada por la polémica tras varios fallos detectados en algunos ejercicios, especialmente en materias como Dibujo Técnico e Historia de España, que generaron críticas entre alumnos, familias y docentes. La reforma busca que ningún estudiante vea condicionada su nota por errores de elaboración, revisión o coordinación en los exámenes.

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Más controles antes de que los exámenes lleguen a las aulas

Una de las principales novedades será la creación de mecanismos de revisión previos a la realización de las pruebas. Cada examen contará con un proceso de supervisión para detectar posibles errores en enunciados, gráficos o planteamientos antes de su impresión definitiva.

El sistema incorporará dos estructuras diferenciadas: una comisión organizadora encargada de establecer criterios generales y supervisar el proceso, y otra comisión técnica centrada en cuestiones como horarios, sedes, seguridad y reclamaciones. El objetivo es separar funciones y mejorar la coordinación entre todos los organismos implicados en la elaboración de la PAU.

Además, el profesorado de Bachillerato tendrá un papel más relevante en la preparación y corrección de las pruebas. La intención es aprovechar la experiencia de los docentes que trabajan diariamente con el alumnado para conseguir exámenes más ajustados al nivel real de los estudiantes.

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Una respuesta a las polémicas de la última convocatoria

La reforma nace tras una PAU gallega que estuvo bajo el foco por diferentes incidencias. Los errores detectados en algunos exámenes provocaron reclamaciones y abrieron un debate sobre la necesidad de revisar los protocolos actuales.

La Comisión Interuniversitaria de Galicia reconoció entonces la existencia de fallos humanos y decidió aplicar criterios extraordinarios de corrección en algunas materias para evitar que los estudiantes resultasen perjudicados. La situación aceleró la búsqueda de un sistema que aumentase la confianza de alumnos y profesores en una prueba decisiva para acceder a la universidad.

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La nueva organización pretende evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y avanzar hacia un modelo más homogéneo con el resto del sistema universitario español. La Xunta defiende que la reforma permitirá una PAU más segura, coherente e igualitaria para todos los estudiantes gallegos.

Doble revisión y banco de ejercicios verificados

Entre las medidas más destacadas se encuentra la implantación de una revisión colaborativa previa de los ejercicios, un sistema diseñado para detectar posibles fallos antes de que los exámenes lleguen a los alumnos. Cada prueba será revisada por varios especialistas con el objetivo de garantizar la calidad técnica de los contenidos.

También se contempla la creación de un banco de ejercicios previamente validados, una herramienta que permitirá contar con modelos revisados y con mayor seguridad jurídica y académica. La medida pretende reducir la improvisación y establecer un sistema más estable en la preparación de las pruebas.

Estos cambios se suman a otras modificaciones que ya afectan a la PAU, como el avance hacia exámenes más competenciales y un modelo más homogéneo en todo el territorio nacional. La nueva Selectividad busca evaluar no solo conocimientos, sino también la capacidad del alumnado para aplicar lo aprendido.

El reto de recuperar la confianza del alumnado

La PAU es uno de los momentos académicos más importantes para los estudiantes de Bachillerato, ya que sus resultados condicionan el acceso a los grados universitarios. En Galicia, miles de jóvenes afrontan cada año esta prueba con la presión de conseguir la nota necesaria para estudiar la carrera elegida.

Con esta reforma, las instituciones educativas buscan devolver tranquilidad a una comunidad educativa que reclama un proceso transparente y fiable. El objetivo final es que el esfuerzo realizado durante todo el curso sea el factor determinante del resultado y no posibles errores en la organización de los exámenes.

La nueva PAU gallega afronta así una etapa de cambios con la intención de convertir la prueba en un proceso más controlado y garantista. La reforma pretende que la Selectividad deje atrás las dudas generadas por las últimas convocatorias y recupere la confianza de quienes cada año se enfrentan a ella.