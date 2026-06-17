Gabriel Rufián se pregunta si se puede confiar en Pedro Sánchez y sugiere que él no se fía del presidente del Gobierno

Los miembros del Gobierno, sin corbata en el Congreso: los ministros siguen los pasos de Pedro Sánchez y acuden con el cuello al aire a la Cámara Baja

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MadridEl portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha preguntado este miércoles si se puede confiar en el presidente Pedro Sánchez y ha dado a entender que él no se fía del dirigente socialista.

En los pasillos del Congreso, Rufián ha sido preguntado si el presidente del Gobierno debería dejar de confiar en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras admitir sus encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', y el dirigente de ERC ha pedido a la responsable del Instituto Armado que "no insulte a la inteligencia", pero también ha querido dar la vuelta a la cuestión.

"Confío en muy poquita gente", responde Rufián

"La pregunta es si el presidente del Gobierno, primero, confía en alguien, y sobre todo si se puede confiar en él", ha zanjado. Y al preguntarle si él desconfía entonces de Sánchez, ha contestado: "Yo confío en muy poquita gente".

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El político independentista ha insistido en que la continuidad de Sánchez depende de que se adopten medidas porque "aguantar sin contenido no tiene ningún sentido". "Yo lo que le pido al presidente del Gobierno es que, más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, llenemos de contenido lo que quede de legislatura", ha apostillado.

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Pide que Zapatero aclare ante el juez quién le regaló las joyas y "a cambio de qué"

Además, el portavoz de ERC en el Congreso ha pedido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aclare este miércoles en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra quién le regaló las joyas halladas en su despacho y "a cambio de qué".

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Preguntado sobre qué debería aclarar en su opinión Zapatero este miércoles ante el juez, ha respondido que tanto "lo legal" como "lo moral". "Yo entiendo que el debate se centra en unas joyas, de dónde salen, quién las regaló, cuándo, sobre todo, sería importante saber cuándo, sobre todo por el tema del valor, la tasación, y a cambio de qué", ha añadido.

Por otro lado, ha criticado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que el martes dijo en su comparecencia en el Senado que los encuentros que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez fueron "cortos y que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café", descartando que fuera una reunión formal.

"Que no insulte la inteligencia de nadie", ha dicho Rufián.

Pide al Gobierno que se llene "de contenido lo queda de legislatura"

Y ante la petición de este miércoles del PNV, que ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar elecciones si no consigue aprobar unos nuevos presupuestos, ha insistido en que "aguantar sin contenido no tiene ningún sentido".

"Yo lo que le pido al Gobierno, al presidente del Gobierno, que más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, que llenemos de contenido lo queda de legislatura", ha declarado, al tiempo que se ha preguntado si se puede "confiar" en Sánchez.