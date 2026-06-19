Dos directivos de empresas gasísticas investigados por los pagos al despacho fundado por Cristóbal Montoro

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Dos directivos de empresas gasísticas investigados por los pagos al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se han negado este viernes a declarar ante el juez que instruye la causa, a la espera de que se resuelva qué órgano judicial es competente para investigarlos.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona han comparecido esta tarde Teresa R., ex secretaria general y posteriormente presidenta del consejo de Air Liquide España, y Jorge P., director de contabilidad e impuestos de la compañía, así como los representantes jurídicos de esta empresa y de Praxair, según han informado fuentes jurídicas.

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Los directivos están siendo investigados en el marco de la causa abierta contra Cristóbal Montoro, ante los indicios de que el exministro habría cobrado comisiones de empresas gasísticas a cambio de impulsar modificaciones legislativas favorables a sus intereses fiscales.

Reclaman que la Audiencia Nacional asuma el caso

Tanto los investigados como los representantes de las empresas imputadas como personas jurídicas se han acogido a su derecho a no declarar mientras no se resuelvan los recursos presentados por varias defensas. Estas sostienen que la Audiencia Nacional es el órgano competente para asumir la investigación. La misma estrategia ha sido seguida por la mayoría de directivos que ya han comparecido ante el magistrado instructor.

Por el momento, el juez no ha citado a los principales socios del despacho Equipo Económico, que supuestamente recibieron pagos de las empresas gasísticas a cambio de ejercer su influencia, ni tampoco al propio Cristóbal Montoro.

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El juez atribuye a Montoro un "rol nuclear"

El magistrado de Tarragona sospecha que el exministro desempeñó un "rol nuclear" en la presunta trama de Hacienda acusada de modificar leyes en beneficio de empresas a cambio de dinero.

Según el instructor, Montoro era la "autoridad" que garantizaba una "ganancia cierta" a su despacho, presuntamente "abusando" de su posición de poder. Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del Partido Popular tras conocerse su imputación y la de varios miembros de su equipo.

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La causa, que se investigaba bajo secreto desde 2018, incluye presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental.