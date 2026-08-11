Consternados por lo sucedido, son muchos los artistas colombianos los que han querido expresar mensajes de apoyo a través de redes sociales

Última hora del terremoto en Colombia: Más de 130 muertos y 570 heridos en un potente seísmo

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Al menos 132 personas han perdido la vida por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia este lunes a las 7.34 de la mañana, hora local, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El epicentro se ha registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al noroeste del país.

El Gobierno colombiano, presidido por Abelardo de la Espriella, se ha visto obligado a decretar la emergencia nacional debido a la gravedad del seísmo que además, deja al menos 570 heridos, más de 1.500 viviendas afectadas y cerca de 60 edificios colapsados.

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Al conocerse la noticia, han sido muchos los artistas colombianos que han publicado mensajes de dolor y solidaridad a través de sus redes sociales.

Maluma, Karol G y Shakira, algunos de los cantantes que han mostrado su solidaridad a través de redes sociales

Dentro del panorama musical, la cantante colombiana Karol G ha compartido un mensaje a través de Instagram en el que ha expresado su dolor ante lo sucedido: "Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre", se lee en el mensaje.

La artista y promotora de la fundación 'Con Cora' ha asegurado además que desde allí, "estamos trabajando para atender esta emergencia y encontrar la mejor manera de apoyar a las familias afectadas".

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Maluma también ha utilizado sus redes sociales como altavoz por lo sucedido en el país. "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y unión" ha expresado. Shakira también ha hecho hincapié en la unión de los colombianos para hacer frente a los desastres vividos, "en momentos así los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros".

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El cantante colombiano Sebastián Yatra ha publicado un mensaje en Instagram en el que se lee "pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos". Carlos Vives también ha querido mostrar su solidaridad con todos los afectados por el seísmo: "Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros", ha expresado.

Dentro del mundo actoral, la actriz colombiana Sofía Vergara también ha compartido su dolor ante lo sucedido. "Como colombiana siento profundamente el dolor de nuestra gente después de la pesadilla de hoy. A quienes hoy tienen miedo, a quienes han perdido tanto, a quienes buscan a sus seres queridos: no están solos" reza el mensaje compartido a través de redes sociales.